南勝久原作によるTVアニメ「ザ・ファブル」が、講談社のYouTube公式チャンネル・フル☆アニメTVで無料配信されることが決定した。

現在日本テレビ系で放送中の「ザ・ファブル」。全25話が、4月28日18時より期間限定で順次公開される。また4月27日放送の第4話「命の話」の場面カットも到着。面倒事の種になりそうな明を追い出したい海老原や、真黒組の下っ端・高橋とBar Buffaloへ向かう洋子の姿が描かれた。

「ザ・ファブル」は、佐藤明と名乗って一般人として過ごすことになった天才的な殺し屋・ファブルの日常を描く物語。監督を高橋良輔、アニメーション制作を手塚プロダクションが担当する。明役は興津和幸、洋子役は沢城みゆきが演じる。

「ザ・ファブル」各話配信期間

1～3話：2024年4月28日（日）18:00～

4話：2024年4月28日（日）18:00～5月5日（日）17:59

5～8話：2024年5月26日（日）18:00～6月2日（日）17:59

9～12話：2024年6月23日（日）18:00～6月30日（日）17:59

13～16話：2024年7月21日（日）18:00～7月28日（日）17:59

17～20話：2024年8月25日（日）18:00～9月1日（日）17:59

21～25話：2024年9月29日（日）18:00～10月6日（日）17:59

「ザ・ファブル」

放送情報

2024年4月6日（土）24:55より、日本テレビ系にて順次全国放送

配信情報

ディズニープラス

スタッフ

原作：南勝久『ザ・ファブル』（講談社「ヤングマガジン」掲載）

監督：高橋良輔

シリーズ構成：高島雄哉

脚本：高島雄哉、森田眞由美

キャラクターデザイン：大下久馬、長谷川早紀

アニメーション制作：手塚プロダクション

オープニングテーマ：ALI「Professionalism feat. 般若」

エンディングテーマ：梅田サイファー「Odd Numbers」

キャスト

佐藤明：興津和幸

佐藤洋子：沢城みゆき

清水岬：花澤香菜

海老原剛士：大塚明夫

小島賢治：津田健次郎

ボス：小村哲生

ジャッカル富岡：福島潤

浜田広志：石井康嗣

黒塩遼：岩崎諒太

高橋勝也：三野雄大

砂川宗一：高橋耕次郎

マツ：水内清光

田高田健二郎：大西健晴

貝沼悦司：朝比奈拓見

マスター：一条和矢

河合ユウキ：梶裕貴

※高橋良輔、高橋耕次郎の高ははしごだかが正式表記。

(c)南勝久・講談社／アニメ「ザ・ファブル」製作委員会