Saucy Dog石原慎也「みんな本当に替えてるの？」ベッドシーツの交換頻度ってどのくらい？

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。4月16日(火)の放送では、リスナーから質問のあった「ベッドシーツを替える頻度」が話題になりました。スタッフたちの回答に動揺した様子のコメントを紹介します。私は、ベッドシーツを替えたいときに替える派だったんですけど、寝てるときには見えないだけでコップ1杯分ぐらいの汗をかいているらしくて。「替えたほうがいい」って聞いて、ちょっと驚きでした。でも、結構大変な作業だし、どうしようかなって迷ってます。石原先生は、どのくらいのペースで替えていますか?(16歳)石原:これ……みんなは、ベッドシーツどれくらいで替えてます? (スタッフたちに)「毎月替えてますよ」って人います? (スタッフの返事に)毎週!? 2週に1回!? 月1? へ~、まぁそうだよね……みんな、マジですか!?俺は半年に1回ぐらい……(笑)。いや、半年に1回も替えてるかな~…………違うの! 理由があって!!俺の汗って、すごくいい匂いなの! だから、寝れば寝るだけいい匂いになっていくのよ……汚ねえええ! マジでファン減るだけだから(笑)。(実際は)俺は半年に1回とかだと思うんだけど、ちゃんと替えるわ。ベッドの分厚いマットレスあるじゃないですか。その上に薄いマットレスみたいなのがあって、みんなはその上にカバーかけてるでしょ? 薄いマットレスはないかもしれないけど。俺も……替える替える! 2週に1回は替えようかな……?みんな本当に替えてるの? 替えてないのって俺ぐらいなのかな……!? すごい質問送ってくれたな~。そんな答えになると思ってなかったんだろうな。毎日替えてるぐらいに思ってくれてたんだろうな……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/