TVアニメ「ちびゴジラの逆襲」より、ちびゴジラ役の福山潤、ちびメカゴジラ役の松岡禎丞、ちびミニラ役の内田真礼のインタビューPVが公開された。
現在テレビ東京系列の番組「おはスタ」内で放送中の「ちびゴジラの逆襲」。PVでは1年間という長期放送に喜びを隠しきれず、「ちびゴジラになるかもしれませんね」と語る福山や、常にツッコミ続けることによって疲弊の色を浮かべる松岡、初めて「ちびゴジラの逆襲」の収録に臨んだ際の困惑について述べる内田のインタビューの様子が収められた。
TVアニメ「ちびゴジラの逆襲」
放送情報
テレビ東京系列：2024年4月3日（水）より毎週水曜日7:05～「おはスタ」内
配信情報
TOHO animation公式YouTubeチャンネル
スタッフ
監督：新海岳人
キャラクターデザイン：坂崎千春
アニメーション制作：Pie in the sky
製作：東宝
キャスト
ちびゴジラ：福山潤
ちびメカゴジラ：松岡禎丞
ちびギドラ：江口拓也
ちびモスラ：高橋李依
ちびラドン：下野紘
ちびアンギラス：???
小美人（姉）：上田麗奈
小美人（妹）：鬼頭明里
ちびビオランテ：沢城みゆき
ちびヘドラ：立木文彦
ちびミニラ：内田真礼