乃木坂46山下美月「私も真っ暗な部屋で泣きながら寝て…」“一人暮らし初日”の新大学生リスナーに、賀喜遥香と贈るエール

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。4月11日(木)の放送には、先週に引き続き乃木坂46・山下美月がゲスト出演。『逆電握手会』と題し、賀喜と一緒にリスナーとの“会話の握手”を楽しみました。今回は大学の入学式を間近に控えた18歳のリスナーに、2人が「初めての一人暮らし」についてアドバイスを送りました。明後日、大学の入学式があります。自信一杯な、かっこいい女性に憧れているのですが、知り合いがいない環境で今日から一人暮らしを始めて、うまくやっていけるか自信が持てません。ステージですごく輝いている、づっきー(山下)と、かっきー(賀喜)にアドバイスをもらえたらなって思います!(18歳)山下:一人暮らし不安だよね。だって私たちが一人暮らし始めたときも不安だったもんね……。賀喜:大変でした。そりゃ不安ですよね。山下:手伝いに行きたい! え、全然! お姉さん、今から行っちゃうから住所教えて!リスナー:(笑)。賀喜:大学生ですもんね? だから、これからお勉強とか始まるのかな? 将来の夢とか、何か目指しているとか。リスナー:(目指しているのは)保健師です! 私は看護学部に行くんです。山下:大変だ! いっぱいお勉強もしなきゃいけないし、覚えることもたくさんで。賀喜:しかも一人暮らしも始めて。自分のこともいろいろやらなきゃいけないね。山下:最初の頃、洗濯とか風呂掃除とか本当に大変じゃん?賀喜:大変でしたね!山下:もう、お姉さんがやってあげたい! 私が行ってあげたい! お世話して、こすってこすってブラシでピカピカにしてあげたい! 離れていても、本当に私はずっと応援しているし! かっきーも応援しているでしょ?賀喜:応援しています! もう、死ぬほど気持ちわかるの!山下:そうだよね! 18歳よ? 偉いよ!賀喜:ちなみに今回のシングル「チャンスは平等」を予約しているって聞いたけど、MV見ました?リスナー:もちろんです!山下:あら嬉しい~! どうだった?リスナー:本当に勇気をもらっています!山下:あーよかった! 「チャンスは平等」ってけっこう前向きな歌詞だし、明るい曲だから。私も最初、一人暮らしを始めたとき、本当にテレビすら届いていないようなワンルームのお部屋だったの。ド真ん中に敷布団1枚だけ敷いて、真っ暗な部屋で泣きながら寝ていて……。「オバケが出ちゃうんじゃないの!? 怖い!」みたいなときもあったから。でも「チャンスは平等」は、めちゃくちゃ明るい曲なので!賀喜:いいですね!山下:部屋にミラーボールを付けてもらって!賀喜:ありますよね!山下:お部屋で聴いて、私たちと話したことを思い出して……。実家から写真集とかグッズとか送ってもらって、お部屋もかわいく飾り付けてね!リスナー:ありがとうございます!2人:頑張ってね!リスナー:大好きです!ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/