アニメ「リンカイ！」の追加キャストが発表された。第2話から登場する新キャラクター・豊橋契役を安齋由香里、松阪鈴役を森嵜美穂、磐城平颯来役を尾崎由香が演じる。
安齋演じる豊橋は愛知・豊橋出身、森嵜演じる松阪は三重・松阪出身、尾崎演じる磐城平は福島・いわき出身で、3人とも伊東泉と同じく競輪選手を目指し、競輪場でのバンク走行体験イベント・トラックサマーキャンプに参加する人物だ。
併せて第2話「踏み出す勇気」のあらすじ、先行カットが公開に。本日4月16日放送の第2話では、駄菓子屋店主の正体が、廃止となった旧女子競輪最後の賞金女王・後楽そのであることが判明する。伝説の“名伯楽”は、競輪という勝負の世界を走り続けることへの「覚悟」を問いかける。泉は自身の覚悟を証明するため、ただひたすらにペダルを漕ぐのだった。
2022年12月にスタートした女子競輪キャラクターが活躍するメディアミックスプロジェクト「『リンカイ！』Project」のアニメ「リンカイ！」。自転車好きの女子高生・泉が女子競輪の世界に漕ぎ出し、仲間やライバルたちとともにレースに挑む姿が描かれる。
TVアニメ「リンカイ！」
放送情報
TOKYO MX：毎週火曜日23:30～
BSフジ：毎週火曜日24:30～
SPEEDチャンネル：2024年5月4日（土）より毎週土曜日11:30～
配信情報
U-NEXT、アニメ放題：毎週火曜日23:30～、地上波同時・先行配信
ABEMA、dアニメストア、DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM、Lemino、milplus、Prime Video、TELASA、バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル：毎週土曜日0:00～
ニコニコ生放送：2024年4月16日（火）より毎週火曜日23:00～
ふらっと動画：2024年4月18日（木）より毎週木曜日12:00～
スタッフ
原作：リンカイ！Project
監督：石山タカ明
シリーズ構成：白根秀樹
キャラクターデザイン：小野ひろみ
音響監督：田中亮
美術監督：桧垣仁希
色彩設計：のぼりはるこ
撮影監督：蒲原有子
CGディレクター：後藤優一
編集：内田恵
音楽：福廣秀一朗、植田能平、平野真奈
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ
アニメーション制作協力：マル画ファクトリー
キャスト
伊東泉：川村海乃
平塚ナナ：葵あずさ
弥彦巫子：長谷川玲奈
那古屋紗智：北守さいか
高松絹早：杉山里穂
熊本愛：日向未南
久留米美虹：佐々木李子