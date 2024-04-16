アニメ「リンカイ！」の追加キャストが発表された。第2話から登場する新キャラクター・豊橋契役を安齋由香里、松阪鈴役を森嵜美穂、磐城平颯来役を尾崎由香が演じる。

安齋演じる豊橋は愛知・豊橋出身、森嵜演じる松阪は三重・松阪出身、尾崎演じる磐城平は福島・いわき出身で、3人とも伊東泉と同じく競輪選手を目指し、競輪場でのバンク走行体験イベント・トラックサマーキャンプに参加する人物だ。

併せて第2話「踏み出す勇気」のあらすじ、先行カットが公開に。本日4月16日放送の第2話では、駄菓子屋店主の正体が、廃止となった旧女子競輪最後の賞金女王・後楽そのであることが判明する。伝説の“名伯楽”は、競輪という勝負の世界を走り続けることへの「覚悟」を問いかける。泉は自身の覚悟を証明するため、ただひたすらにペダルを漕ぐのだった。

2022年12月にスタートした女子競輪キャラクターが活躍するメディアミックスプロジェクト「『リンカイ！』Project」のアニメ「リンカイ！」。自転車好きの女子高生・泉が女子競輪の世界に漕ぎ出し、仲間やライバルたちとともにレースに挑む姿が描かれる。

TVアニメ「リンカイ！」

放送情報

TOKYO MX：毎週火曜日23:30～

BSフジ：毎週火曜日24:30～

SPEEDチャンネル：2024年5月4日（土）より毎週土曜日11:30～

配信情報

U-NEXT、アニメ放題：毎週火曜日23:30～、地上波同時・先行配信

ABEMA、dアニメストア、DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM、Lemino、milplus、Prime Video、TELASA、バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル：毎週土曜日0:00～

ニコニコ生放送：2024年4月16日（火）より毎週火曜日23:00～

ふらっと動画：2024年4月18日（木）より毎週木曜日12:00～

スタッフ

原作：リンカイ！Project

監督：石山タカ明

シリーズ構成：白根秀樹

キャラクターデザイン：小野ひろみ

音響監督：田中亮

美術監督：桧垣仁希

色彩設計：のぼりはるこ

撮影監督：蒲原有子

CGディレクター：後藤優一

編集：内田恵

音楽：福廣秀一朗、植田能平、平野真奈

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ

アニメーション制作協力：マル画ファクトリー

キャスト

伊東泉：川村海乃

平塚ナナ：葵あずさ

弥彦巫子：長谷川玲奈

那古屋紗智：北守さいか

高松絹早：杉山里穂

熊本愛：日向未南

久留米美虹：佐々木李子