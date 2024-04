TOMORROW X TOGETHERが出演する特番「Venue101 Presents TOMORROW X TOGETHER One Dream LIVE」が4月27日にNHK総合で放送される。

これはNHKの音楽番組「Venue101」スピンオフ特番として放送されるもの。TOMORROW X TOGETHERは、日本の音楽番組初披露となる最新曲「Deja Vu」を含め、日本語曲・韓国語曲計6曲をパフォーマンスし、トークコーナーではファンからの質問やリクエストに応える。

TOMORROW X TOGETHER コメント

僕たちTOMORROW X TOGETHER が「Venue101」に出演させていただくことになりました! 今回の「Venue101 Presents TOMORROW X TOGETHER One Dream LIVE」は、MOAの皆さんのために準備したTOMORROW X TOGETHERのスペシャルなライブです。

デビュー5周年を記念して色々なステージを披露する予定ですので、MOAの皆さんに気に入ってもらえると嬉しいです。ぜひ観てくださいね! お楽しみに!

NHK総合「Venue101 Presents TOMORROW X TOGETHER One Dream LIVE」

2024年4月27日(土)23:00~23:30