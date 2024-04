Number_i、YOASOBI、Awich、新しい学校のリーダーズが、4月21日(現地時間)までアメリカ・カリフォルニア州インディオで開催されている音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」の「88rising Futures」に出演した。

「88rising Futures」はアジアの優れた才能を世界へ向けて発信する音楽レーベル・88rising主催のライブ。14日(日本時間:15日)のMojave会場で行われ、日本、韓国、中国のアーティストたちがパフォーマンスした。なお、YOASOBIは12日(日本時間:13日)にMojave会場、新しい学校のリーダーズは14日(日本時間:15日)にGobi会場でそれぞれ単独出演もしている。この記事では「88rising Futures」の模様をレポートする。

「88rising Futures」は韓国のTiger JK &Yoonmiraeによるライブでスタートし、その後YOASOBI、新しい学校のリーダーズ、Awich、Number_iと日本勢が連続で登場。YOASOBIが世界的ヒット曲「アイドル」で新しい学校のリーダーズとコラボレーションしたかと思えば、新しい学校のリーダーズは「Giri Giri」でAwichとともにパフォーマンスし、観客を盛り上げた。

ルイ・ヴィトンから提供された衣装をまとったAwichは、夕日を背負って「THE UNION」を歌唱。JP THE WAVYがサプライズで登場した「GILA GILA」では、歌詞を「コーチェラ出たから何?」と変えて観客を挑発しながらも本フェスへのリスペクトをラップに乗せた。そして「Bad Bitch 美学 Remix」ではNENE(ゆるふわギャング)、LANA、MaRI、ゆりやんレトリィバァも登場、ライブを終えたAwichは仲間と肩を組みながらステージを去った。

Number_iは中国のシンガーであるジャクソン・ワン(GOT7)を迎えて「GOAT」のリミックスバージョンを力強くパフォーマンス。さらに韓国のBIBI、中国のXin Liuもそれぞれヒット曲を披露した。その後、この日の出演者全員がステージに集結。88risingのCEOを務めるショーン・ミヤシロもステージに上がり、88risingの代表曲「California」でこの日の公演を締めくくった。

新しい学校のリーダーズ コメント

88のファミリーと日本のアーティストの仲間たちと、コーチェラの初舞台に立てて光栄でした! 今夜のATARASHII GAKKO!のステージでは、さらに私達の世界観を深くお見せできると思います。パワーをいただきました! 興奮!

Awich コメント

仲間たちと立った初めてのCoachellaのステージは本当に感謝感激でした。みなさん、サポートしてくれて本当にありがとうございました! これから海外でも、もっとこういう機会が増えてくると思うので、みんな一緒について来てください! I'll see ya there soon peace

Number_i コメント

平野紫耀

出演させて頂き凄く楽しかったです。そして他のアーティストさんのステージも舞台袖で見る事が出来て凄く刺激になりました。最高でした!

神宮寺勇太

楽しかったです! 一瞬で自分たちのステージが終わるくらい刺激的な時間でした。他のアーティストさんのパフォーマンスも見させて頂き、勉強になりました。いい機会をありがとうございます。

岸優太

貴重な経験をさせて頂き、本当にありがとうございました。新たな一歩をスタートさせて頂き、めちゃくちゃ嬉しいです! これからも応援よろしくお願いします!

YOASOBI コメント

世界に音楽を発信し続けている、アジアにルーツを持つアーティストの皆さんとこうして一緒にコーチェラのステージに立つことが出来てとても光栄でした。 新しい学校のリーダーズの皆さんとコラボレーションをさせていただいた「アイドル」のパフォーマンスでは、会場の皆さんも盛り上がって踊ってくれていて嬉しかったです。

※記事初出時、本文に誤りがありました。お詫びして訂正します。