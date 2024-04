高橋留美子原作によるTVアニメ「うる星やつら」とサンリオキャラクターズがコラボ。ロフトの一部対象店舗でフェアが開催される。

「うる星やつら×サンリオキャラクターズフェア inロフト」では、ラムとハローキティ、ランとマイメロディ、おユキとシナモロール、弁天とバッドばつ丸がコンビになったグッズを展開。アクリルスタンドやトレーディングアクリルキーホルダー、パソコンケース、前髪クリップなどが登場した。

フェアは4月26日から5月12日まで東京・池袋ロフト、大阪・梅田ロフトで、5月25日から6月9日まで神奈川・横浜ロフト、福岡・天神ロフト、京都・京都ロフトで開催される。なおグッズにはそれぞれ購入数の制限があるため注意を。購入特典として、対象商品を税込2000円以上購入するごとに、ポストカードが全10種の中からランダムで1枚もらえる。

うる星やつら×サンリオキャラクターズフェア inロフト

開催期間:2024年4月26日(金)~5月12日(日)※最終日は18時閉場予定

会場:東京都 池袋ロフト、大阪府 梅田ロフト

開催期間:2024年5月25日(土)~6月9日(日)※最終日は18時閉場予定

会場:神奈川県 横浜ロフト、福岡県 天神ロフト、京都府 京都ロフト

(c)高橋留美子・小学館/アニメ「うる星やつら」製作委員会 (c)2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO . L648547