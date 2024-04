薬師丸ひろ子のライブツアー「薬師丸ひろ子 2023 コンサート」が映像作品化。6月19日にリリースされることが決定した。

この作品は、薬師丸が2023年9月から12月にかけて行ったコンサートツアー「薬師丸ひろ子 Concert Tour 2023 ~愛しい人~」より、10月に行われた東京・東京国際フォーラム ホールA公演の模様を完全パッケージするもの。コンサートでは「セーラー服と機関銃」「探偵物語」「メイン・テーマ」「Woman“Wの悲劇”より」といったヒットナンバーはもちろんNHK連続テレビ小説「あまちゃん」の挿入曲「潮騒のメモリー」や、薬師丸が作詞を手がけた新曲「時の道標」なども披露された。Blu-ray、DVDに加え、2枚組のライブCDも同日にリリースされる。

「薬師丸ひろ子 2023 コンサート」収録内容

Blu-ray / DVD

01. セーラー服と機関銃

02. Come Back To Me ~永遠の横顔

03. あなたを・もっと・知りたくて

04. 素敵をあつめて

05. コール

06. 語りつぐ愛に

07. うるわしの白百合

08. 潮騒のメモリー

09. もう一度

10. スペシャルメドレー

・星紀行~キャメルの伝説~

・うたかた

・100粒の涙

・雨は止まない

・過去からの手紙

11. 戦士の休息

12. 探偵物語

13. メイン・テーマ

14. Woman“Wの悲劇”より

15. 愛しい人

16. 元気を出して

17. 時の道標

CD

