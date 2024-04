山下達郎が1972年に自主制作したアルバム「ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY」のアナログ盤が7月10日に発売される。

「ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY」は、当時19歳の山下が学生時代にバンド仲間と作り上げた作品。アナログ盤の再発は39年ぶりで、A面にはThe Beach Boysのカバー、B面にはドゥーワップやロックンロールのカバーなどが収録されている。本作は最新のリマスターとヴァイナルカッティングを施した形でリリースされ、山下本人によるライナーも付属する。

山下達郎「ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY」収録曲

SIDE A

01. WENDY (Brian Wilson)

02. DON'T WORRY BABY (Brian Wilson-Roger Christian)

03. HELP ME RHONDA (Brian Wilson)

04. CAR CRAZY CUTIE (Brian Wilson-Roger Christian)

05. AND YOUR DREAMS COME TRUE (Brian Wilson-Mike Love)

06. YOUR SUMMER DREAM (Brian Wilson-Bob Norberg)

SIDE B

01. SEMI-DETACHED SUBURBAN MR.JAMES (Geoff Stephens-John Carter)

02. SINCERELY (Harvey Fuqua-Alan Freed)

03. WHY DO FOOLS FALL IN LOVE (Frankie Lymon-George Goldner)

04. CRAZY WORDS, CRAZY TUNE (Yellen-Ager)

05. LOVE'S MADE A FOOL OF YOU (Buddy Holly)

06. DEVOTED TO YOU (Boudleaux Bryant)