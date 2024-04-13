打首獄門同好会の47都道府県ツーマンツアー「20!+39!=59! TOUR」の後半スケジュールが発表された。
結成20周年を記念して今年1月からツーマンツアーを開催中の打首獄門同好会。新たに発表されたのは7月9日の福井・福井CHOPから11月24日の沖縄・桜坂セントラルまでの計25公演で、これに加えてツアーファイナルが12月7日に行われることも明らかとなった。ファイナルはワンマン形式で、会場やチケット発売情報などは後日アナウンスされる。
打首獄門同好会「20!+39!=59! TOUR」後半
2024年7月9日（火）福井県 福井CHOP
2024年7月10日（水）富山県 Soul Power
2024年7月13日（土）愛知県 Zepp Nagoya
2024年7月29日（月）岩手県 Club Change WAVE
2024年7月30日（火）山形県 酒田hope
2024年8月20日（火）兵庫県 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎
2024年8月21日（水）京都府 KYOTO MUSE
2024年8月30日（金）北海道 帯広MEGA STONE
2024年9月1日（日）北海道 Zepp Sapporo
2024年9月11日（水）神奈川県 KT Zepp Yokohama
2024年9月19日（木）埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3
2024年9月25日（水）栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 2/3（VJ-4）
2024年10月2日（水）石川県 金沢EIGHT HALL
2024年10月3日（木）三重県 CLUB ROOTS
2024年10月17日（木）高知県 CARAVAN SARY
2024年10月18日（金）香川県 DIME
2024年10月20日（日）広島県 広島CLUB QUATTRO
2024年11月1日（金）長崎県 DRUM Be-7
2024年11月2日（土）熊本県 熊本B.9 V1
2024年11月4日（月・祝）岡山県 YEBISU YA PRO
2024年11月14日（木）山梨県 甲府Conviction
2024年11月15日（金）静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠
2024年11月17日（日）大阪府 GORILLA HALL OSAKA
2024年11月23日（土・祝）沖縄県 桜坂セントラル
2024年11月24日（日）沖縄県 桜坂セントラル
ファイナル
2024年12月7日（土）会場後日発表