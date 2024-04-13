「シャドウバースF（フレイム）アーク編」キービジュアル (c)アニメ「シャドウバースＦ」製作委員会・テレビ東京

本日4月13日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年春アニメ作品まとめを公開中。

「シャドウバースF（フレイム）アーク編」

  • テレビ東京系6局ネット：2024年4月13日（土）より毎週土曜日9:30～

「怪獣8号」

  • テレビ東京：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビ大阪：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビ愛知：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビせとうち：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビ北海道：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
  • TVQ九州放送：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
  • BSテレ東：2024年4月13日（土）より毎週土曜日24:00～
  • AT-X：2024年4月14日（日）より毎週日曜日22:00～
  • 秋田放送：2024年4月23日（火）より毎週火曜日25:24～
  • 宮城テレビ放送：2024年4月24日（水）より毎週水曜日25:29～
  • 静岡放送：2024年4月24日（水）より毎週水曜日25:45～
  • テレビユー福島：2024年4月25日（木）より毎週木曜日24:59～
  • アニマックス：2024年4月27日（土）より毎週土曜日21:00～
  • 長崎放送：2024年4月27日（土）より毎週土曜日24:28～
  • さくらんぼテレビジョン：2024年4月27日（土）より毎週土曜日25:15～
  • 大分朝日放送：2024年4月28日（日）より毎週日曜日24:25～
  • 北陸朝日放送：2024年4月29日（月）より毎週月曜日24:53～
  • 奈良テレビ：2024年4月29日（月）より毎週月曜日25:00～
  • 中国放送：2024年4月30日（火）より毎週火曜日24:26～
  • IBC岩手放送：2024年4月30日（火）より毎週火曜日25:28～
  • 山陰放送：2024年5月3日（金）より毎週金曜日26:23～
  • 熊本放送：2024年5月17日（金）より毎週金曜日25:23～
  • テレビ高知：2024年5月25日（土）より毎週土曜日25:28～

「黒執事 -寄宿学校編-」

  • TOKYO MX：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:30～
  • BS11：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:30～
  • 群馬テレビ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:30～
  • とちぎテレビ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:30～
  • MBS：2024年4月13日（土）より毎週土曜日27:38～（初回26:50～）

「ささやくように恋を唄う」

  • テレビ朝日系全国24局ネット：2024年4月13日（土）より 毎週土曜日25:30～
  • BS朝日：2024年4月14日（日）より毎週日曜日23:00～
  • AT-X：2024年4月18日（木）より毎週木曜日21:30～

「THE NEW GATE」

  • TOKYO MX：2024年4月13日（土）より毎週土曜日25:30～
  • BS11：2024年4月13日（土）より毎週土曜日25:30～
  • MBS：2024年4月13日（土）より毎週土曜日26:38～（初回25:50～）
  • AT-X：2024年4月17日（水）より毎週水曜日20:00～