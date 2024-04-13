本日4月13日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年春アニメ作品まとめを公開中。
「シャドウバースF（フレイム）アーク編」
- テレビ東京系6局ネット：2024年4月13日（土）より毎週土曜日9:30～
「怪獣8号」
- テレビ東京：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
- テレビ大阪：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
- テレビ愛知：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
- テレビせとうち：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
- テレビ北海道：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
- TVQ九州放送：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
- BSテレ東：2024年4月13日（土）より毎週土曜日24:00～
- AT-X：2024年4月14日（日）より毎週日曜日22:00～
- 秋田放送：2024年4月23日（火）より毎週火曜日25:24～
- 宮城テレビ放送：2024年4月24日（水）より毎週水曜日25:29～
- 静岡放送：2024年4月24日（水）より毎週水曜日25:45～
- テレビユー福島：2024年4月25日（木）より毎週木曜日24:59～
- アニマックス：2024年4月27日（土）より毎週土曜日21:00～
- 長崎放送：2024年4月27日（土）より毎週土曜日24:28～
- さくらんぼテレビジョン：2024年4月27日（土）より毎週土曜日25:15～
- 大分朝日放送：2024年4月28日（日）より毎週日曜日24:25～
- 北陸朝日放送：2024年4月29日（月）より毎週月曜日24:53～
- 奈良テレビ：2024年4月29日（月）より毎週月曜日25:00～
- 中国放送：2024年4月30日（火）より毎週火曜日24:26～
- IBC岩手放送：2024年4月30日（火）より毎週火曜日25:28～
- 山陰放送：2024年5月3日（金）より毎週金曜日26:23～
- 熊本放送：2024年5月17日（金）より毎週金曜日25:23～
- テレビ高知：2024年5月25日（土）より毎週土曜日25:28～
「黒執事 -寄宿学校編-」
- TOKYO MX：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:30～
- BS11：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:30～
- 群馬テレビ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:30～
- とちぎテレビ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:30～
- MBS：2024年4月13日（土）より毎週土曜日27:38～（初回26:50～）
「ささやくように恋を唄う」
- テレビ朝日系全国24局ネット：2024年4月13日（土）より 毎週土曜日25:30～
- BS朝日：2024年4月14日（日）より毎週日曜日23:00～
- AT-X：2024年4月18日（木）より毎週木曜日21:30～
「THE NEW GATE」
- TOKYO MX：2024年4月13日（土）より毎週土曜日25:30～
- BS11：2024年4月13日（土）より毎週土曜日25:30～
- MBS：2024年4月13日（土）より毎週土曜日26:38～（初回25:50～）
- AT-X：2024年4月17日（水）より毎週水曜日20:00～