「空気が凍った」高3の“大スベり”報告に「いいね！」のCOCO教頭（CRAZY COCO） R-1で同体験

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月11日(木)は、「春のいいね祭り」と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代リスナーの頑張った報告に「いいね!」を届けました。そのなかから、"大スベリ"を経験した17歳(高3)のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は、生徒(リスナー)の話を聞いて「いいね!」を届けていくお祭り授業です。校長と教頭が、直接キミに「いいね!」を届けます!COCO教頭:どういうことで「いいね!」がほしいのか、学校掲示板に詳しく書き込んでください!こもり校長:例えば……「毎朝、お弁当を作っています」、「部活でずっと補欠でしたが、練習を頑張ったらスタメンに選ばれました」などだね。掲示板には「いいね!」スタンプ機能があるから、生徒同士でも押し合ってほしいと思います。昨日、吹奏楽部の新入生歓迎コンサートがあったのですが、トロンボーン担当の私はふざけて大スベリしてしまいました。それを乗り越えた私に「いいね!」をください。COCO教頭:もう、冒頭で「いいね!」あげる!こもり校長:よく乗り越えたね(笑)。いいね!リスナー:(笑)。こもり校長:新歓でふざけちゃったの?リスナー:そうなんです。いつもの部活のノリでふざけたら、新入生の空気が凍って……つらかった(笑)。こもり校長:何したの?リスナー:同じトロンボーンの3人でパート紹介をするときに、"トロンボーンで会話をしてみた"というのをやったんです……(笑)。COCO教頭:おもしろいじゃない!こもり校長:やろうとしていることはおもしろいよね! あとは、クオリティじゃない?リスナー:はい……「ナマステ」とか変なことを言っちゃって(笑)。あとで、「これは"ナマステ"と言いました」と言ったんですけど、あの……大変な空気でした。COCO教頭:「ナマステ」を音で表現するんでしょ?こもり校長:本来なら、「ナマステ」と本当に聞こえて、「すっげー!」ってなったらよかったんだけど。こういう場合って、「ワハハ~!」とはならないんだよね。リスナー:(「ナマステ」と)聞こえましたよ!こもり校長:だとしたら、ワードチョイスかもね。「なんでナマステ……?」ってなるじゃん。COCO教頭:聞こえても、ハテナがついちゃうよね。リスナー:なるほど……! でも、なんて言ったらいいかわからなくて(笑)。こもり校長:それが、内輪ノリだよね(笑)。リスナー:そうですね。内輪ノリがちょっと……ダメでしたね。COCO教頭:個人的にはめっちゃ好きだけどね(笑)。リスナー:あの……教頭はそういうことないですか?COCO教頭:あるよ。R-1グランプリに、素人のときに出たんだけど……1回戦で敗退したんだけどね。そのとき会場に30人くらいのお客さんがいたんだけど、「無観客かな?」「今日はお客さんが入っていないのかな」ってぐらいエアコンの音しか聞こえなかった。あれは……つらいよな。リスナー:つらいですよね。それは、どうやって切り抜けましたか?COCO教頭:それからR-1には出ない、という切り抜け方をしています(笑)。ほかのイベントには、いろいろ参加しているんだけどね。リスナー:なるほど!こもり校長:そのほかでは、スベリ知らずだもんね。COCO教頭:いやいやいや……!リスナー:(笑)。COCO教頭:(リスナーの)メンタルは大丈夫だった?リスナー:大丈夫じゃないですよ! スベったあとに、全員で「ジャンボリミッキー!」を演奏したんですけど……吹きながら、ジャンプしたりダンスしたりする楽しい曲なんです。でもトロンボーンだけ、ジャンプの高さが1ミリくらいでした(笑)。COCO教頭:くぅ~……低いね!こもり校長:飛べてないね~。COCO教頭:ジャンプの高さと比例しちゃったね(笑)。こもり校長:まぁでも……何て言ったらいいかわからないけど、「いいね!」。リスナー:ありがとうございます……!こもり校長:「いいね!」で肯定していこう!COCO教頭:そうだね。あとは、スベった話をするのは勇気がいるのに……私もR-1の話とかしたことないしね。今後、同じような経験をするかもしれない生徒のために話してくれたという勇気と優しさに「スーパーいいね!」を差し上げます!(笑)。リスナー:ありがとうございます(笑)。こもり校長:「こんな自分いいね!」って自分でもあげていこう!リスナー:はい!COCO教頭:その調子でね!校長・教頭:いいね!このほかには……・「朝が苦手だったけど、1年近く4時に起きて朝活(勉強)をしているので"いいね!"がほしいです」という17歳・「いま高3なのですが、小中高と11年間無遅刻無欠席で登校していることに"いいね!"がほしいです」という18歳・「人見知りだけどクラスメイトに頑張って話しかけたら、趣味が同じで一緒に帰るくらい仲良くなりました。"いいね!"をください!」という15歳と電話をつなぎました。