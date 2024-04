「似ている動物を思い浮かべる」「名字じゃなくて名前で呼ぶ」Saucy Dog石原慎也に“刺さった” 初めて会った人との距離の縮め方

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。4月9日(火)の放送では、以前リスナーに募集した「初めて会った人との距離の縮め方」について、届いたメッセージを紹介。そのなかには、石原に“刺さった”方法もありました。石原:今回は、新学期、新生活、新しい人間関係が始まるなか、みなさんがどうやって人との距離を縮めているのかを教えてもらいたいと思います。【初対面だと緊張するので、相手には失礼だけどその人と似てる動物を思い浮かべて、その動物と会話していると思いこんだら案外普通に話せます! (ちょっと変な動物を思い浮かべたほうがいいかも)ぜひ、だまされたと思って試してみてください!】石原:え! 何そのやり方!! 最初からおもしろいの来たよ。なるほどね~……!例えば(スタッフの)カヲル先生だったら、レッサーパンダみたいなことですよね? これ、おもしろいな。やってみる! どうもありがとう。【私は自分から積極的に動くのが苦手で、いつも初対面の人との関わり方には悩まされます。高校のときは、入学早々、昼休みに大好きな韓国のりをバリバリ食べていたら「韓国のり持ってくるんおもろ!」と友達が話しかけてくれて、卒業した今でも仲良しです! 石原先生も変わったことをして、人と距離を縮めるのが効果的だと思います!】石原:なんだそれ! 難しいな……(笑)。俺、昔はどこでも歯磨ける人だったの。だから「あ、時間ない!」って思って家から出て、学校に着くまでの間に歯磨きしてたのね(笑)。そしたら、後ろから「○組の石原くんだよね?」って声かけられて友達になりました。いまでは連絡とってないです……(笑)。【私が実践している「初めて会った人との距離の縮め方」は、とりあえず名字じゃなくて名前で呼ぶ! できれば呼び捨てで! です。大学に入ったばかりのころは正直抵抗があったのですが、少なくとも私の大学ではけっこう普通のことっぽいです。気が向いたら、ぜひ試してみてください(笑)】石原:呼び捨てね……「たくや! 元気してる?」(笑)。“たくや”っていうのは、レーベルのアーティスト担当の方です。42(歳)になるんでしたっけ? 48か! たくや若いね(笑)。こんなバカみたいな会話してても怒んないので、いつも恵まれてるなって思いますね!石原:というわけで、メッセージありがとうございました。今回のメッセージをまとめると……ビクビクしないで、積極的に行ってる子が多いですね。「動物を思い浮かべて、その動物と会話していると思いこむ」っていうのがね、結構刺さりましたよ。でも、どの動物も思い浮かばん人いない? 何の動物にも似てないな、みたいな。そういう場合どうしよう……?(笑)。★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/