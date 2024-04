5月24、25、26日に愛知・蒲郡ラグーナビーチとラグナシアで開催される野外イベント「森、道、市場2024」の出演アーティスト第5弾が発表された。

第5弾では青葉市子、asuka ando、いむ電波.wav , π、EVISBEATS、ODD Foot Works、OMSB、Calm、川本真琴、くくく(原田郁子&角銅真実)+Yury nomura(eatrip)、cyber milkちゃん、safmusic、CVN、武田カオリ、TK from 凛として時雨、Telematic Visions、中村佳穂、BBBBBBB、Homecomings(CHAMBER SET)、吉澤嘉代子、Yoyou、YonYon、(Re) 04 Limited Sazabys、Ryosuke Nagaoka & aus、lilbesh ramkoが追加された。この発表をもって、全出演アーティストが出そろった。

チケットは「森、道、市場2024」のオフィシャルサイトで販売中。

森、道、市場2024

1日目

2024年5月24日(金)愛知県 蒲郡ラグーナビーチ / ラグナシア

<出演者>

青葉市子 / Awich / おお雨(おおはた雄一+坂本美雨) / くくく(原田郁子&角銅真実)+Yury nomura(eatrip) / THA BLUE HERB / 柴田聡子(BAND SET) / SIRUP / 武田カオリ / Chara / tofubeats feat. 藤井隆 / never young beach / 藤井隆&後藤輝基&ONIGAWARA / 堀込泰行 / U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS / Ryosuke Nagaoka & aus

CANTEEN presents SUMMER SQUARE PARTY

<出演者>

E.O.U / Shioriybradshaw / JUMADIBA / Double Clapperz / nasthug / Peterparker69 / みんなのきもち / ralph / lil soft tennis / Wasp

2日目

2024年5月25日(土)愛知県 蒲郡ラグーナビーチ / ラグナシア

<出演者>

Irish Music Party feat. TOA / asuka ando / a子 / EVISBEATS / MFS / 大橋トリオ / ODD Foot Works / おとぼけビ~バ~ / OMSB / 折坂悠太(band) / kZm / 片想い / 岸田繁(くるり) / quu / group_inou / Kroi / Cö shu Nie / JUN INAGAWA / ジョンのサン / TAMTAM / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / TK from 凛として時雨 / ハシリコミーズ / PAL.Sounds / ビッケブランカ / Base Ball Bear / PEDRO / Homecomings(CHAMBER SET) / MARZY / moreru / 礼賛 / RHYMESTER / Ramza / Rave Racers / and more

AVYSS presents AVYSS Pack

<出演者>

いむ電波.wav , π / cyber milkちゃん / safmusic / CVN / Telematic Visions / BBBBBBB / Yoyou / lilbesh ramko

3日目

2024年5月26日(日)愛知県 蒲郡ラグーナビーチ / ラグナシア

<出演者>

浦上想起・バンド・ソサエティ / Elle Teresa / オカモトレイジ(OKAMOTO'S) / 踊ってばかりの国 / Calm / カネコアヤノ / 川本真琴 / QUBIT / KOTORI / 在日ファンク / JP THE WAVY / Jin Dogg / 水中、それは苦しい / SCANDAL / ☆Taku Takahashi(m-flo、block.fm) / チョーキューメイ / 土岐麻子 / tomad / どんぐりず / 中村佳穂 / ナツ・サマー / bird / Pitch Odd Mansion(Ace the Chosen onE、TEN、RAITAMEN、Warbo、kiki vivi lily、サトウユウヤ、DJ FUMMY、OMi、Sakko) / Fabiano do Nascimento / Maki / 松下洸平 / MOODMAN / MONDO GROSSO(DJ SET) / ゆるふわギャング / 吉澤嘉代子 / YonYon / LOVE PSYCHEDELICO(Premium Acoustic Set) / (Re) 04 Limited Sazabys

チーム・ダイボン presents 森道盆踊り大会

珍盤亭娯楽師匠 / Donuts Disco Deluxe(ANI、ロボ宙、AFRA) / 中西レモン&すずめのティアーズ+久下惠生 / 岸野雄一(司会) / にゃんとこ(踊りコ)