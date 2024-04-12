5月24、25、26日に愛知・蒲郡ラグーナビーチとラグナシアで開催される野外イベント「森、道、市場2024」の出演アーティスト第5弾が発表された。
第5弾では青葉市子、asuka ando、いむ電波.wav , π、EVISBEATS、ODD Foot Works、OMSB、Calm、川本真琴、くくく（原田郁子＆角銅真実）＋Yury nomura（eatrip）、cyber milkちゃん、safmusic、CVN、武田カオリ、TK from 凛として時雨、Telematic Visions、中村佳穂、BBBBBBB、Homecomings（CHAMBER SET）、吉澤嘉代子、Yoyou、YonYon、(Re) 04 Limited Sazabys、Ryosuke Nagaoka & aus、lilbesh ramkoが追加された。この発表をもって、全出演アーティストが出そろった。
チケットは「森、道、市場2024」のオフィシャルサイトで販売中。
森、道、市場2024
1日目
2024年5月24日（金）愛知県 蒲郡ラグーナビーチ / ラグナシア
＜出演者＞
青葉市子 / Awich / おお雨（おおはた雄一＋坂本美雨） / くくく（原田郁子＆角銅真実）＋Yury nomura（eatrip） / THA BLUE HERB / 柴田聡子（BAND SET） / SIRUP / 武田カオリ / Chara / tofubeats feat. 藤井隆 / never young beach / 藤井隆＆後藤輝基＆ONIGAWARA / 堀込泰行 / U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS / Ryosuke Nagaoka & aus
CANTEEN presents SUMMER SQUARE PARTY
＜出演者＞
E.O.U / Shioriybradshaw / JUMADIBA / Double Clapperz / nasthug / Peterparker69 / みんなのきもち / ralph / lil soft tennis / Wasp
2日目
2024年5月25日（土）愛知県 蒲郡ラグーナビーチ / ラグナシア
＜出演者＞
Irish Music Party feat. TOA / asuka ando / a子 / EVISBEATS / MFS / 大橋トリオ / ODD Foot Works / おとぼけビ～バ～ / OMSB / 折坂悠太（band） / kZm / 片想い / 岸田繁（くるり） / quu / group_inou / Kroi / Cö shu Nie / JUN INAGAWA / ジョンのサン / TAMTAM / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / TK from 凛として時雨 / ハシリコミーズ / PAL.Sounds / ビッケブランカ / Base Ball Bear / PEDRO / Homecomings（CHAMBER SET） / MARZY / moreru / 礼賛 / RHYMESTER / Ramza / Rave Racers / and more
AVYSS presents AVYSS Pack
＜出演者＞
いむ電波.wav , π / cyber milkちゃん / safmusic / CVN / Telematic Visions / BBBBBBB / Yoyou / lilbesh ramko
3日目
2024年5月26日（日）愛知県 蒲郡ラグーナビーチ / ラグナシア
＜出演者＞
浦上想起・バンド・ソサエティ / Elle Teresa / オカモトレイジ（OKAMOTO'S） / 踊ってばかりの国 / Calm / カネコアヤノ / 川本真琴 / QUBIT / KOTORI / 在日ファンク / JP THE WAVY / Jin Dogg / 水中、それは苦しい / SCANDAL / ☆Taku Takahashi（m-flo、block.fm） / チョーキューメイ / 土岐麻子 / tomad / どんぐりず / 中村佳穂 / ナツ・サマー / bird / Pitch Odd Mansion（Ace the Chosen onE、TEN、RAITAMEN、Warbo、kiki vivi lily、サトウユウヤ、DJ FUMMY、OMi、Sakko） / Fabiano do Nascimento / Maki / 松下洸平 / MOODMAN / MONDO GROSSO（DJ SET） / ゆるふわギャング / 吉澤嘉代子 / YonYon / LOVE PSYCHEDELICO（Premium Acoustic Set） / (Re) 04 Limited Sazabys
チーム・ダイボン presents 森道盆踊り大会
珍盤亭娯楽師匠 / Donuts Disco Deluxe（ANI、ロボ宙、AFRA） / 中西レモン＆すずめのティアーズ＋久下惠生 / 岸野雄一（司会） / にゃんとこ（踊りコ）