Mr.Childrenの楽曲「ケモノミチ」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。
「ケモノミチ」は昨年10月にリリースされたMr.Childrenのアルバム「miss you」の収録曲。昨年9月にリリックビデオは公開されたが、MVはどんな内容になっているのか。気になる人はぜひチェックしよう。
なおMr.Childrenは7月から10月にかけてアリーナツアー「Mr.Children tour 2024 miss you arena tour」を行う。
Mr.Children tour 2024 miss you arena tour
2024年7月6日（土）千葉県 LaLa arena TOKYO-BAY
2024年7月7日（日）千葉県 LaLa arena TOKYO-BAY
2024年7月12日（金）神奈川県 横浜アリーナ
2024年7月13日（土）神奈川県 横浜アリーナ
2024年7月20日（土）広島県 広島グリーンアリーナ
2024年7月21日（日）広島県 広島グリーンアリーナ
2024年7月27日（土）福岡県 マリンメッセ福岡 A館
2024年7月28日（日）福岡県 マリンメッセ福岡 A館
2024年8月17日（土）福井県 サンドーム福井
2024年8月18日（日）福井県 サンドーム福井
2024年8月24日（土）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
2024年8月25日（日）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
2024年8月31日（土）北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2024年9月1日（日）北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2024年9月19日（木）大阪府 大阪城ホール
2024年9月20日（金）大阪府 大阪城ホール
2024年9月26日（木）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
2024年9月27日（金）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
2024年10月5日（土）静岡県 エコパアリーナ
2024年10月6日（日）静岡県 エコパアリーナ
2024年10月12日（土）愛知県 ポートメッセなごや 第1展示館
2024年10月13日（日）愛知県 ポートメッセなごや 第1展示館