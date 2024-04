アニメ専門チャンネル・アニメタイムズのオリジナル番組「DJ KOOと一緒にアニメを観よう!feat. teenager」が、アニメタイムズのYouTube公式チャンネルで本日4月12日19時にスタート。以降毎週金曜日に全4回にわたって配信される。

「DJ KOOと一緒にアニメを観よう!feat. teenager」は、TRFのリーダー・DJ KOOが子役タレント・新井琉月をパートナーに迎え、一緒にアニメを実況する番組。新井がDJ KOOに「敵はなんで悪いことするの?」と素朴な疑問を投げかけたり、DJ KOOがアニソンやBGMについて考察したり、ユニークな視点と独特な感性でアニメの面白さを発掘していく。

記念すべき第1回にピックアップされたのは「頭文字D First Stage」。第2回では「ぐんまちゃん」、第3回では「ポプテピピック」、第4回では「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の実況をそれぞれ行う。

DJ KOOコメント

今回の番組企画への出演を聞いてどう感じたか

アニソンイベントでDJもやらせてもらってるのでストレートにめっちゃ嬉しかったです。

その反面、僕よりアニメに詳しい人が沢山いらっしゃるのに、と恐縮の気持ちもありました。

アニメコンテンツが巨大化している中でアニメをわかってる、わかってないで見られがちな風潮も感じていたので、

肩の力を抜いて自由に楽しんでもらえる番組になればと思います。

どんな人に番組を視聴してほしいか

アニメ好きの方、アニヲタの皆さんは勿論、普段アニメを見ない方にも是非気軽に楽しんでもらいたいです !!

そしてこの春から新生活を迎えた皆さん、

楽しく頑張れる時間になってくれたら嬉しい DO DANCE!!

DJ KOOにとってアニメとは

「自由に楽しめる場所」であり「発想の宝庫」です!

「DJ KOOと一緒にアニメを観よう!feat. teenager」

配信先:アニメタイムズYouTube公式チャンネル

出演:DJ KOO、新井琉月

配信スケジュール

第1回:2024年4月12日(金)19:00~

実況対象作品「頭文字[イニシャル]D First Stage」



第2回:2024年4月19日(金)19:00~

実況対象作品「ぐんまちゃん」



第3回:4月26日(金)19:00~

実況対象作品「ポプテピピック」



第4回:5月3日(金)19:00~

実況対象作品「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」