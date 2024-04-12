山本耕史と磯村勇斗が、味の素・パスタキューブの新CM『パスタキューブ ふたりのパスタ同好会編』（15秒ver／30秒ver）に出演。CM本編に合わせ、
（記事＆写真）
📸山本耕史&磯村勇斗、CM初共演も新鮮さはゼロ? 「最近、常に一緒なので…」
https://news.mynavi.jp/article/20240321-2911151/
（オススメ動画）
🎬“ジルベール”磯村勇斗の人気に恋人・山本耕史嫉妬？キャスト集結喜びの挨拶 劇場版「きのう何食べた?」初日舞台挨拶
https://youtu.be/z4bIJ7mVmZ0
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