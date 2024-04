実はプランクトンの仲間!? SCANDALメンバーが新作『LUMINOUS』ジャケ写の“クラゲ”を深掘り

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月8日(月)の配信では、SCANDALのニューアルバム『LUMINOUS』のジャケット写真に使われた、クラゲの生態に注目しました。TOMOMI:今回、実はニューアルバム『LUMINOUS』に関して「ひとつの問題」が発生しまして……。それじは、ジャケットに関することなんです。一同:!?TOMOMI:ということで、その「問題」を解決していきたいと思います。MAMI:……はい。TOMOMI:題して……「クラゲをフラゲ」!RINA:アルバムのフラゲ(フライングゲット)の時期はめっちゃ過ぎたよ?MAMI:どういうこと?TOMOMI:『LUMINOUS』のジャケットはクラゲなんですが、私たちSCANDALが、どこまでクラゲのことを知っているのか。実はまったく知らないんじゃないか? これは大問題です。RINA:なるほど。TOMOMI:みなさん、どうですか? 何か知っていることはあります?RINA:お盆の時期に海に入るとクラゲがたくさんいて危ないから近寄らないようにね、とか?TOMOMI:夏の終わりは怖いってね。RINA:毒があるからね。MAMI:刺されるんだよね。(クラゲには)トゲがあるってこと?TOMOMI:刺されると、ビビビってなって腫れるよね。MAMI:切り傷みたいなね。TOMOMI:なんなんだろうね、電気? よくわかんないけど。――アルバムジャケットにクラゲが描かれているのにもかかわらず、クラゲについて曖昧な知識しかないのは問題。ということで、今回の「クラゲをフラゲ」企画の実施が決定。メンバーたちがクラゲの情報について学んでいくことになりました。TOMOMI:「クラゲの基本」を今日は勉強していきたいなと思います。まず「クラゲはプランクトン」なんだって。RINA:そうなのか……。プランクトンっていうと、もっと小さいイメージだけどね。TOMOMI:(プランクトン大発生による)赤潮みたいなやつでしょ?――スタッフから「ミジンコと一緒です」とのコメントがTOMOMI:ミジンコか。MAMI:「デカいプランクトン」ってこと?TOMOMI:微生物?RINA:顕微鏡で見なくてもいい(大きいサイズの)プランクトン?TOMOMI:え。だとしたら、めちゃコワない?RINA:なんか急に怖くなってきた……。MAMI:プランクトンって魚のエサになるんじゃないの?RINA:エサ?MAMI:魚ってプランクトンを食べてない?TOMOMI:あ~、そうだね。RINA:クジラとかもやんね?TOMOMI:じゃあ、クラゲを食べている生き物もいるのか?RINA:おるんかな? どうなんやろ。TOMOMI:人間はクラゲを食べるよね。MAMI:中華料理にあるよね。あれは本物のクラゲ?TOMOMI:あれ、おいしいよな。MAMI:うん。TOMOMI:そして、クラゲは全世界で3,000種類以上おるって。RINA:そんなにいるの?TOMOMI:って、言われているらしい。RINA:そんなにいるんや。TOMOMI:だいたい同じような形してるやん。よくそんなに種類を分けたね。RINA:何が違うんやろうね。TOMOMI:水族館に行ってクラゲのコーナー見るの好きやけど……。MAMI:かわいいよね。TOMOMI:形とか色とかちょっとずつ違うなあとか思いつつ……。MAMI:海におったらわからんくない?TOMOMI:形状は確かに似ているよね。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056