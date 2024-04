宮世琉弥「初心の気持ちを忘れずやっていけたら」1stアルバム『PLAYLIST』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月10日(水)の放送は、宮世琉弥が生出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、ファーストアルバム『PLAYLIST』やメジャーデビューの感想を聞きました。宮世琉弥は、毎週水曜に放送されている番組内コーナー「宮世LOCKS!」にレギュラー出演中です。放送同日に、Ryubi Miyase名義でファーストアルバム『PLAYLIST』をリリースしました。こもり校長:今日は、りゅびたんの……いや! 「Ryubi Miyase」のデビュー日ということで、おめでとうございます!宮世:ありがとうございます!こもり校長:メジャーデビューって、率直にどう?宮世:実感わかないです。こもり校長:そうだよね。すでに、ドラマや映画に出ているしね。宮世:はい。なので、逆に初心の気持ちを忘れずやっていけたらいいかな、って思っています。COCO教頭:今回のアルバムには、りゅびたん先生が作詞をしている楽曲もあります。作詞はやってみてどうですか?宮世:楽しいですね。COCO教頭:アイディアは、どういうところで浮かぶんですか?宮世:経験をもとに、というか……ノンフィクションでやらせていただいています。COCO教頭:書きやすいタイミングとかあります?宮世:移動中とか……。(校長に)なんで笑っているんですか!?こもり校長:俺、りゅびたんが話しているのがすごく好きなんだよね。ワードチョイスもすごく好きで、「ノンフィクションでやらせていただいています」がめちゃめちゃおもろしくて。全員:(笑)。宮世:やっぱ、想像で作るよりは思ったことを書いている感じが大きくて(笑)。こもり校長:そうだよね。人との出会いもあるし、作品で人前に立つこともあるし、成功と失敗もあるよね。世の中から評価されることも多いだろうから、そこで感じたこともどんどん溜まっていくよね。そういう、自分の中にある形のないものを具現化していくのが楽しいってこと?宮世:そうですね。過去に思っていたネガティブな自分の要素を、あえて歌詞に入れて背中を押せたらいいな、って。こもり校長:アーティスト・Ryubi Miyaseとしての“これから”は楽しみ?宮世:想像ができない未来なので、楽しみです!こもり校長:この曲は、前向きにさせてくれるよね。“変えるなら自分次第だ”ってね。いまの季節は、新しい環境に踏み出す生徒(リスナー)もすごく多いじゃない。周りに影響されて、変えるもの変わるものもあるだろうけど、「自分自身で変えていかなきゃいけない」というところもあるから。COCO教頭:うん!こもり校長:りゅびたんも、新しい1歩に踏み出していくわけだけど……どうなっちゃうんだろうね? どんなになっても仲良くしてよ!COCO教頭:私たちとも……!宮世:もちろんです! 仲良くしてください!★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/