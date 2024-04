SEVENTEEN・DINO「14歳でソウルに上京」夢を叶えたくて勇気を出した瞬間

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。4月8日(月)の放送では、「勇気を出した瞬間」について語りました。この日の放送では、「今の君の目標」をテーマにリスナーから届いた音声メッセージを紹介。次回のテーマとしてあげられたのが、「勇気を出した瞬間」です。DINOがリスナーにメッセージを募集する際に話していたエピソードを紹介します。DINO:今月の宿題は、勇気を出した瞬間です。(今回は)目標についての話をしたので、次回は勇気を出した瞬間について話したいんですけど……。この話をしたら、思い出される瞬間があるんです。それは、僕が初めてソウルに上京したときです。本当にそれこそが、大きな勇気を出した瞬間だったような気がします。僕は田舎に……地方で暮らしていたんですけど。14歳のころに、夢を叶えたくて1人でソウルに上京したんです。僕にとっては、本当に大きすぎる世界でした。今振り返っても、どれだけ切に願ったらそんな勇気を持てたのかな、って思うぐらいの決断でした。生徒(リスナー)のみなさんの「勇気を出した瞬間」がどんなときだったのか、とても知りたいです。ぜひSEVENTEEN LOCKS! 掲示板に書き込んでくださいね!★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/