テレビ朝日が主催する音楽イベント「The MusiQuest 2024」が7月20、21日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催される。

今回が2度目の開催となる「The MusiQuest 2024」。第1弾出演アーティストとして、20日公演にWayV、湘南乃風、Novel Core、21日公演にBUDDiiS、BALLISTIK BOYZ、BOYNEXTDOOR、モーニング娘。'24の出演がアナウンスされた。なおWayVのウィンウィンは本公演には不参加となる。チケットの最速抽選先行予約受付は4月17日23:59まで行われる。

「The MusiQuest」は音楽の多様性、新しい音楽・アーティストの探求をテーマとした都市型フェス。昨年8月の初回開催時にはMrs. GREEN APPLE、SHINee、新しい学校のリーダーズ、sumikaらが出演し2日間で4万人を動員した。

The MusiQuest 2024

2024年7月20日(土)神奈川県 ぴあアリーナMM

<出演者>

WayV / 湘南乃風 / Novel Core / and more



2024年7月21日(日)神奈川県 ぴあアリーナMM

<出演者>

BUDDiiS / BALLISTIK BOYZ / BOYNEXTDOOR / モーニング娘。'24 / and more