6月29、30日に埼玉・ベルーナドームにて韓国の人気音楽番組「Show! Music Core（ショー！音楽中心）」のライブイベントが開催される。
「Show! Music Core」は、「ウマチュン」の呼称で親しまれる音楽番組。本日4月11日、イベントのSNS公式アカウントを通じて&TEAM、ATEEZ、(G)I-DLE、ILLIT、ENHYPEN、FANTASY BOYS、NCT WISH、NiziU、NMIXX、n.SSign、RIIZE、Stray Kids、P1Harmony、PLAVE、テミン（SHINee）という15組の出演が明らかになった。
Show! Music Core in JAPAN
2024年6月29日（土）埼玉県 ベルーナドーム
2024年6月30日（日）埼玉県 ベルーナドーム
＜出演者＞
&TEAM / ATEEZ / (G)I-DLE / ILLIT / ENHYPEN / FANTASY BOYS / NCT WISH / NiziU / NMIXX / n.SSign / RIIZE / Stray Kids / P1Harmony / PLAVE / テミン（SHINee）