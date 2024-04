2024明治安田J3リーグ第9節の9試合が10日に行われた。

1試合未消化ながら無敗で首位に立つ大宮アルディージャは、連勝中の12位Y.S.C.C.横浜と対戦。序盤から主導権を握った大宮は22分、相手DFのバックパスミスを拾った杉本健勇がGKとの1対1を制し、先制に成功する。後半は互いにチャンスを作るも、GKを含めた守備陣の粘り強い対応もあり、ゴールネットを揺らせず。試合はこのまま0-1で終了し、無敗を維持した大宮が首位の座をキープした。

直近6試合負けなしと好調の2位FC岐阜は、11位カターレ富山をホームに迎えた。互いに一進一退の攻防が続き、試合はスコアレスのまま後半アディショナルタイムに突入。迎えた90+2分、安光将作の左からのクロスに松本孝平が頭で合わせ、アウェイの富山が先制する。しかし、その4分後、岐阜は田口裕也がボックス内で倒されPKを獲得。これを田口が自ら沈め、岐阜が土壇場で同点に追いついた。試合はこのまま1-1で終了している。

中山雅史監督率いる3位アスルクラロ沼津は、戸田和幸監督率いる6位SC相模原と対戦した。元日本代表が指揮するチーム同士の一戦は、5分に前田泰良がボックス外から放ったミドルシュートがネットを揺らし相模原が先制。沼津の反撃は87分、濱託巳が左からクロスを上げると、こぼれ球を拾った和田育が押し込み試合を振り出しに戻す。90+1分には遠山悠希の折り返しに反応した和田がこの日2ゴール目を決め、勝ち越しに成功した。試合は2-1で終了し、劇的な逆転勝利を収めた沼津が岐阜を抜いて2位に浮上した。

そのほか、上位につけるFC今治とFC大阪はともに勝ち点「3」を獲得。AC長野パルセイロを2-0で下したガイナーレ鳥取はリーグ戦での無敗記録を「7」に伸ばしている。

今節の試合結果、現時点での順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆◼︎第9節・試合結果

いわてグルージャ盛岡 2-1 奈良クラブ

AC長野パルセイロ 0-2 ガイナーレ鳥取

FC大阪 2-0 ヴァンラーレ八戸

FC岐阜 1-1 カターレ富山

Y.S.C.C.横浜 0-1 大宮アルディージャ

福島ユナイテッドFC 2-2 ツエーゲン金沢

テゲバジャーロ宮崎 1-2 FC今治

ギラヴァンツ北九州 2-0 FC琉球

アスルクラロ沼津 2-1 SC相模原

※松本山雅FCvsカマタマーレ讃岐は4月20日(土)に開催

◆◼︎順位表

■順位表

※カッコ内は(勝ち点/得失点差)

1位 大宮(20/+10)※1試合未消化

2位 沼津(19/+10)

3位 岐阜(18/+8)

4位 今治(17/+4)

5位 FC大阪(16/+8)

6位 相模原(13/+1)

7位 鳥取(13/±0)

8位 琉球(12/+1)※1試合未消化

9位 長野(11/-2)

10位 金沢(11/-2)

11位 富山(11/-2)

12位 北九州(9/±0)※1試合未消化

13位 YS横浜(9/-3)

14位 松本(9/-5)※1試合未消化

15位 福島(8/-4)※1試合未消化

16位 岩手(8/-6)※1試合未消化

17位 奈良(7/-4)

18位 八戸(6/-5)※1試合未消化

19位 讃岐(5/-4)※1試合未消化

20位 宮崎(5/-7)

◆◼︎第10節・対戦カード

▼4月13日

14:00 奈良 vs 松本

14:00 相模原 vs 福島

▼4月14日

13:00 八戸 vs 今治

14:00 金沢 vs YS横浜

14:00 岩手 vs FC大阪

14:00 富山 vs 鳥取

14:00 大宮 vs 沼津

14:00 北九州 vs 讃岐

15:00 岐阜 vs 宮崎

16:00 琉球 vs 長野