TVアニメ「喧嘩独学」の放送開始を記念して、出演声優や監督が好きなマンガをオススメする企画「アニメ『喧嘩独学』声優＆監督が選ぶ 推しマンガ11選」が公開された。

企画にはLINEマンガが4月9日に11周年を迎えたことにちなんで11人が登場。志村光太役・丹羽哲士、カネゴン役・岡本信彦、八潮秋役・ファイルーズあい、朝宮夏帆役・石川由依、ハマケン役・武内駿輔、新庄玲央役・石川界人、目黒ルミ役・青山吉能、扇達也役・中村悠一、闘鶏役・杉田智和に加え、菱田正和監督がマンガを紹介する。さらに演じるキャラクターが伏せられつつも出演が発表された前野智昭も参加している。

LINEマンガでは4月27日まで原作webtoon「喧嘩独学」1話から30話の無料公開や、先読み有料話を除く「喧嘩独学」連載話を対象とした70%OFFクーポン配布を実施中。さらに4月12日まで対象作品を読むだけでマンガコインがもらえる「喧嘩独学ミッション」を開催している。

「喧嘩独学」はT.Junが運営するPTJ cartoon companyのwebtoonを原作とするアニメ。スクールカースト最底辺の高校生・志村光太が“喧嘩動画”で成り上がっていくさまを描く。

TVアニメ「喧嘩独学」

放送情報

フジテレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日24:55～

関西テレビ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日26:25～（初回26:40～）

東海テレビ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日25:45～

北海道文化放送：2024年4月14日（日）より毎週日曜日25:10～

テレビ西日本：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:55～

BSフジ：2024年4月17日（水）より毎週水曜日24:00～

AT-X：2024年4月14日（日）より毎週日曜日23:00～

スタッフ

原作：PTJ cartoon company

作画：金正賢（「LINEマンガ」連載）

監督：菱田正和

シリーズ構成：大野敏哉

キャラクターデザイン・総作画監督：宮崎里美

アクションディレクター・プロップデザイン：鈴木勘太

色彩設計：水野愛子

美術監督：林竜太

撮影監督：渡邉有正

編集：本田優規

音響監督：濱野高年

音楽：やまだ豊

プロデュース：スロウカーブ

アニメーションプロデューサー：乙川将志

アニメーション制作：オクルトノボル

キャスト

志村光太：丹羽哲士

金子亨：岡本信彦

八潮秋：ファイルーズあい

朝宮夏帆：石川由依

ハマケン：武内駿輔

新庄玲央：石川界人

目黒ルミ：青山吉能

扇達也：中村悠一

闘鶏：杉田智和

※宮崎里美の崎はたつさきが正式表記。