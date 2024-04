「クラスメイトのインスタを聞くタイミングがわからない」新高1の相談 携帯禁止の学校で連絡先を交換するには？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月9日(火)の放送では、新生活での「連絡先を聞くタイミング」が話題になりました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、この相談をした新高1(15歳)のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜の授業は、SCHOOL OF LOCK! のスタンダード授業「掲示板逆電」! 今夜も君と話をしていきます。昨日が高校の入学式でした。今日は友達を作りたくて話しかけたりしたのですが、インスタなどの連絡先を聞くタイミングがわかりません。こもり校長:う~ん、(タイミングは)今日だったんじゃない? ……と言っちゃうとあれだけど(笑)。やっぱり一発目にいかないと、気まずいじゃない? ずっとさぐっちゃうじゃん。リスナー:でも、一発目だと「コイツ、急にどうしたんだ!?」ってならないですか?COCO教頭:「かましてんな~」ってね。クラスの雰囲気はどんな感じなの?リスナー:みんなも、恥ずかしがりながら話しかけに行ってました。COCO教頭:連絡先を交換している雰囲気はあった?リスナー:なかったです。COCO教頭:みんなさぐってんだなぁ。リスナー:心理戦が……(笑)。COCO教頭:繰り広げられているね(笑)。こもり校長:でも心理戦だとすれば、絶対に先手のほうがいいよね。しかけられるほうが後手後手になっちゃうからね。リスナー:あ~!こもり校長:こんな感じで理屈で考えたら、早めに聞いたほうがいいのはわかった上で……聞けないから悩むんだよね(笑)。でも、早く聞いたほうがいいと思うよ。だって、みんなさぐっているんでしょ?リスナー:そうですね。こもり校長:そこで、自分から聞いたら輪が広がるじゃん。「じゃあ、○○も」「僕もついでに聞いてもいい?」ってなるよね。リスナー:でも、学校内で携帯を遊びで使うのが禁止なんです……。COCO教頭:校則があるのか!こもり校長:「これを遊びだと思っているんですか?」「これは、立派な学校生活です!」って言えばいいんじゃない?(笑)。リスナー:たしかに、遊びじゃないですよね!(笑)。COCO教頭:学校生活をスタートさせる上で、(友達作りは)一番重要なことだよね!リスナー:めちゃくちゃ重要です!全員:(笑)。こもり校長:そうか~、学校内で携帯が使えないのはキツいよなぁ。COCO教頭:だって、方法なくない?リスナー:そうなんです。放課後に外で聞くか、学校内でこっそり聞くかなんです。こもり校長:IDを紙に書くのは?リスナー:その案、めちゃくちゃいいです。ただ、“(紙を)交換し合う”のは、自分としてはハードルが高いんです。昨日、顔を合わせたばっかりなので……。こもり校長:わかるよ。でも、初めて会って「気が合うな」と思った子と、そのタイミングで交換できなかったら……逆に、ベストタイミングはいつだと思う?リスナー:もっと先になってしまう……(ということは)タイミングを逃してしまうんですね。こもり校長:そういうことなのよ! 1ヵ月後にはゴールデンウィークがやってきます。その後には、夏休みがやってきます……!リスナー:あー! タイミングがなくなってしまう!こもり校長:次のタイミングは……9月ですっ!COCO教頭:空くね~(笑)。こもり校長:ここから5ヵ月聞けないって思ったら、やっぱりゴールデンウィーク前には仕留めたいよね。COCO教頭:“仕留めたい”(笑)。たしかに、それくらいの勢いが必要だね。リスナー:そうですね。こもり校長:(タイミングは)オリエンテーション中に聞くのがベストだと思うよ。COCO教頭:オリエンテーションはいつまであるの?リスナー:物を作ったりするんですけど、結構続くんです。制作するときに仲良くなったら交換しようかな、とは思っているんですけど、それが実行できるか……(笑)。COCO教頭:でも、校長の話を聞いたら……あと5ヵ月待たないといけないと思ったらヤバくない? いくっきゃねーべ!リスナー:たしかに。先陣を切らないとダメですね。こもり校長:そうね。でも、先陣は切らずに、誰かがいったところに乗っかるという手もあるよ(笑)。リスナー:割り込み作戦……?こもり校長:仲のいい4人とか5人とかのグループで、誰かが聞いたら「俺もいい?」って乗っかる。COCO教頭:すごくナチュラル!リスナー:おー!COCO教頭:「俺もいい?」って言われたら、「聞きたかったんだ!」って思うよね。悪い気は全然しないよ。こもり校長:「俺もいい?」って言ったあとに、「君は……」と断るのはあんまりないから!リスナー:ないですよね!こもり校長:逆に言われてしまったら、きっぱり切ればいいよ。リスナー:はい!こもり校長:この1週間が勝負なんじゃない? オリエンテーション期間中だと思うよ。リスナー:しっかり距離を詰めていって、ガっと交換します!COCO教頭:決めていこうぜ!リスナー:波に乗ります!校長・教頭:頑張って!このほかには……・「校長、教頭と好きな音楽の話がしたいです。僕は、Official髭男dism、YOASOBI、Vaundy先生が好きで、最近は『怪獣の花唄』を聴いています」という14歳・「春休み明けに、片思いしている先輩がもっと魅力的になっていました。告白したいのですが、勇気が出ません」という17歳・「新高1です。人前で話すのが苦手で克服したいのですが、校長と教頭が意識していることがあれば教えてください」という15歳と電話をつなぎました。★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/