「どんな困難も乗り越える主人公 or 圧倒的な力で絶望を感じさせる敵キャラ」アフレコしたいのはどっち？蒼井翔太の選択は…？

もし、声優の仕事ができるなら、やってみたい役はどっち……?ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。4月8日(月)の放送では、「アフレコしてみたいのは……どんな困難も乗り越える主人公 or 圧倒的な力で絶望を感じさせる敵キャラ」についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)、ゲストの蒼井翔太さんの見解は!?こもり校長:僕は決まっています! 圧倒的に「敵キャラ」です。小学校のときから、アニメを観ると敵キャラに心惹かれるんですよね。蒼井:まったく一緒……! もちろんメインキャラも素敵ですけど、敵キャラもすごく魅力的ですよね!こもり校長:そうなんです! そっちに正義を感じちゃうこともあって、「かっこいいな」って思うんですよね。蒼井:声優の考え方だ……!COCO教頭:(笑)。やれんじゃん!こもり校長:あれ?(笑)。こういう職業をしているので……人生で1回は、アニメの敵キャラを……。蒼井:そのお声も素敵ですもんね!こもり校長:うわ……蒼井先生にそんなこと言ってもらったら嬉しいわ。COCO教頭:(笑)。私は真逆なんですよね。もともと声が低いので、主人公キャラを演じるとなったら、高い声が出せそうじゃない? だから、主人公の声に憧れます。蒼井:でも、女性の声優でも男性の役をやる方も多いですからね。COCO教頭:じゃあ、私も可能性ありますかね?蒼井:めちゃめちゃかっこいい声ですよ!COCO教頭:気持ちいい~!蒼井:(笑)。●「どんな困難も乗り越える主人公」59%●「圧倒的な力で絶望を感じさせる敵キャラ」41%COCO教頭:主人公なんだ!蒼井:やっぱり、ヒーローには憧れますよね。こもり校長:今のヒーローって、特にかっこいいキャラが多いですからね。蒼井:そう!こもり校長:いつか……声優を……教頭もね。COCO教頭:言っていったら叶うかもしれない。蒼井:言っていきましょう!『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。蒼井翔太さんは、3月にデジタルシングル「EVOLVE」をリリース。この楽曲は、TVアニメ『出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした』のOP主題歌です。★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/