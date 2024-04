「映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ」と映画「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」がコラボした間違い探しが公開された。

「映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ」と「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」の2023年に公開されたコラボポスターを用いた「チョコっとまちがいさがし」。間違いは7カ所、合計12個で、やさしいレベルから大人でも苦戦する上級レベルまでが隠されている。なお答えは「映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ」の関連商品特集ページで確認できる。

「映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ」

スタッフ

ナレーション:本上まなみ

原作:サンエックス

監督:作田ハズム

脚本:角田貴志(ヨーロッパ企画)

美術監督:日野香諸里

アニメーション制作:ファンワークス

配給:アスミック・エース

(c)2023 日本すみっコぐらし協会映画部 (c) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited. All rights reserved.