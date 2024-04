堂本光一が作・構成・演出・主演を務める舞台「Endless SHOCK」が4月11日に東京・帝国劇場で開幕する。初日を前にした昨日4月9日、堂本およびキャスト陣が登壇する開幕記念会見と公開ゲネプロが行われた。

いつも通りに幕は開く「まだ実感がない」

2000年11月に「MILLENNIUM SHOCK」として初演され、堂本が国内ミュージカル単独主演記録を更新し続けている「SHOCK」シリーズ。今年は4月と5月に帝国劇場で本編とスピンオフ作の「Endless SHOCK Eternal」を上演し、その後7月と8月に大阪・梅田芸術劇場、9月に福岡・博多座、11月に再度帝国劇場で本編を上演するという長期間の全国ツアーが予定されている。

4月22日昼の部では公演回数が2000回に到達し、5月9日夜の部では国内演劇の単独主演記録2018回を達成して単独1位となる見込み。また堂本は1月に行われた制作発表会見で、今年をもって「SHOCK」を終幕させることを宣言しており、例年以上に高い注目を集める中での開幕となる。

会見には堂本と、春の帝劇公演でライバル役を務める佐藤勝利(timelesz)、リカ役を務める中村麗乃(乃木坂46)、ダブルキャストでオーナー役を演じる前田美波里と島田歌穂、ふぉ~ゆ~の越岡裕貴と松崎祐介が登壇した。ラストイヤーの開幕を控えた堂本だが、その心境は「今年もいつも通りに稽古をやっていますので、いつも通りに幕が開くんじゃないかと思っております(笑)」と例年通りとのこと。「ラストイヤーという感覚もしなくて。2000年に打ち上げ花火みたいに『MILLENNIUM SHOCK』が始まったように、最後もたくさんやらせていただけるので、そういう場を用意してくださった皆さんに感謝ですし、まだ実感がないっていうのが正直なところですね」と、11月までの公演に向けた今の思いを語った。

2年目リカ役の中村麗乃、3年目ライバル役の佐藤勝利

中村は昨年に続いてのリカ役に向け「今回が2年目になるんですけど、この最後のタイミングでまたご一緒させていただけるとは思っていませんでした。素敵な公演になるように私も全力でがんばっていきます」と気合いを見せる。今年でライバル役3年目となる佐藤は、自身が15歳のときに初めて出会ったエンタテインメントが「SHOCK」だったと振り返り「このラストイヤーで光一くんと、役として肩を並べられる。一生懸命やりたいと思います」と熱い思いを語った。

今年の「SHOCK」カンパニーは各公演を通じてダブルキャスト、トリプルキャストでの上演となることから、堂本曰く「3人同時に稽古場に来てくれて、3人同時に同じシーンに出てくる」といった状況で稽古が行われたとのこと。「とてつもない稽古場ですし、勝利もギリギリまで自分の舞台(『モンスター・コールズ』)をやっていましたし。でもみんながんばってくれて、素敵な初日が迎えられるんじゃないかと」と、稽古の充実ぶりをうかがわせた。

「『SHOCK』がみんなのスケジュールを…」座長の反省

また堂本とSTARTO ENTERTAINMENTとの契約について質問が投げかけられると、堂本は「今ここで話せることっていうのはまだないんですが、自分としてはファンの皆さんに安心してエンタメを楽しんでいただける環境を整えているところです。慎重に動いてますので、とにかく今は『SHOCK』に集中して成功させたい」と現在の状況を説明。一方、グループ名の改名やメンバーの卒業などの節目を迎えた佐藤も「変わったこともたくさんあるけど、変えてはいけないことも大事にしたい。応援してくださっているファンの皆さんに楽しんでいただくこと、その気持ちがすごく大事で変えてはいけないことだなと思っています」と自らの心境を語る。堂本は新たな挑戦を始めたtimeleszを筆頭とする後輩たちに「それぞれのグループがそれぞれで考えて、すごいなと思います。頼もしいです」とエールを送った。

会見が締めくくられるかと思われたタイミングで、堂本は「明日のこととか話さなくていいんですか?(笑)」と、本日4月10日に東京・東京ドームで行われるSTARTO社のライブ「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」について自ら水を向けるひと幕も。佐藤が「SHOCK」のために映像出演となることを聞き、「麗乃ちゃんも同期の仲のいい子の卒業ライブがあるのに(5月11日と12日に東京ドームで行われる山下美月の卒業コンサート)。『SHOCK』がね、みんなのスケジュールを全部ダメにしてるんですよ!(笑)ふぉ~ゆ~だって向こう(東京ドーム)行きてえと思ってんだろ?(笑)」と座長自ら言い放ち、カンパニーの面々を爆笑させていた。