8月17、18日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・万博記念公園で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」の第3弾出演アーティストが発表された。

今回追加されたのはGLAY、NCT DREAM、NOA、ATEEZ、JO1、INI、イ・ヨンジ、Nulbarichの8組。夏フェスに出演するのが初となるGLAYは、17日のTOKYO公演に登場する。チケット情報は「SUMMER SONIC 2024」オフィシャルサイトで確認を。

SUMMER SONIC 2024

TOKYO

2024年8月17日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

Måneskin / GLAY / 星野源 / リル・ヨッティ / Major Lazer / OneRepublic / AKMU / Belle & Sebastian / Bleachers / ブライト / Chilli Beans. / imase / ジョン・バティステ / レイヴェイ / イ・ヨンジ / マディソン・ビアー / NCT DREAM / NOA / Nothing But Thieves / スティーブン・サンチェス / SUPER BEAVER / and more



2024年8月18日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

Bring Me The Horizon / オーロラ / Greta Van Fleet / ピンクパンサレス / AJR / 新しい学校のリーダーズ / ATEEZ / BABYMONSTER / Creepy Nuts / ヘンリー・ムーディー / 平井大 / 羊文学 / Hoobastank / INI / JO1 / Lovejoy / Nulbarich / オリヴィア・ディーン / 水曜日のカンパネラ / タイラ / イヴ・トゥモア / and more

OSAKA

2024年8月17日(土)大阪府 万博記念公園

<出演者>

Bring Me The Horizon / オーロラ / Greta Van Fleet / ピンクパンサレス / AJR / 新しい学校のリーダーズ / ATEEZ / Creepy Nuts / ヘンリー・ムーディー / 平井大 / 羊文学 / Hoobastank / INI / JO1 / Lovejoy / オリヴィア・ディーン / 水曜日のカンパネラ / タイラ / イヴ・トゥモア / and more



2024年8月18日(日)大阪府 万博記念公園

<出演者>

Måneskin / リル・ヨッティ / OneRepublic / Underworld / Vaundy / Belle & Sebastian / Bleachers / ブライト / Chilli Beans. / imase / ジョン・バティステ / レイヴェイ / マディソン・ビアー / NCT DREAM / NOA / Nothing But Thieves / スティーブン・サンチェス / SUPER BEAVER / and more