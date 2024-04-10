「声優ラジオのウラオモテ」ビジュアル (c)2023 ニ月 公/KADOKAWA/声優ラジオのウラオモテ製作委員会

本日4月10日（水）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年春アニメ作品まとめを公開中。

「声優ラジオのウラオモテ」

  • AT-X：2024年4月10日（水）より毎週水曜日21:00～
  • TOKYO MX：2024年4月10日（水）より毎週水曜日22:00～
  • BS日テレ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～

「怪異と乙女と神隠し」

  • AT-X：2024年4月10日（水）より毎週水曜日22:30～
  • TOKYO MX：2024年4月10日（水）より毎週水曜日24:00～
  • BS日テレ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日24:00～
  • カンテレ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日26:55～（初回27:10～）

「この素晴らしい世界に祝福を！3」

  • TOKYO MX：2024年4月10日（水）より毎週水曜日23:30～
  • BS11：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:00～
  • KBS京都：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:00～
  • サンテレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:00～
  • テレビ愛知：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:30～
  • AT-X：2024年4月11日（木）より毎週木曜日21:00～

「デート・ア・ライブV」

  • AT-X：2024年4月10日（水）より毎週水曜日23:30～
  • TOKYO MX：2024年4月10日（水）より毎週水曜 25:00～
  • BS11：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:30～
  • KBS京都：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:30～
  • サンテレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:30～

「喧嘩独学」

  • フジテレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日24:55～
  • テレビ西日本：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:55～
  • 関西テレビ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日26:25～（初回26:40～）
  • 東海テレビ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日25:45～
  • AT-X：2024年4月14日（日）より毎週日曜日23:00～
  • 北海道文化放送：2024年4月14日（日）より毎週日曜日25:10～
  • BSフジ：2024年4月17日（水）より毎週水曜日24:00～

「時光代理人 -LINK CLICK- II」

  • フジテレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:25～
  • BSフジ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日24:30～