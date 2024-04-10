本日4月10日（水）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年春アニメ作品まとめを公開中。
「声優ラジオのウラオモテ」
- AT-X：2024年4月10日（水）より毎週水曜日21:00～
- TOKYO MX：2024年4月10日（水）より毎週水曜日22:00～
- BS日テレ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～
「怪異と乙女と神隠し」
- AT-X：2024年4月10日（水）より毎週水曜日22:30～
- TOKYO MX：2024年4月10日（水）より毎週水曜日24:00～
- BS日テレ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日24:00～
- カンテレ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日26:55～（初回27:10～）
「この素晴らしい世界に祝福を！3」
- TOKYO MX：2024年4月10日（水）より毎週水曜日23:30～
- BS11：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:00～
- KBS京都：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:00～
- サンテレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:00～
- テレビ愛知：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:30～
- AT-X：2024年4月11日（木）より毎週木曜日21:00～
「デート・ア・ライブV」
- AT-X：2024年4月10日（水）より毎週水曜日23:30～
- TOKYO MX：2024年4月10日（水）より毎週水曜 25:00～
- BS11：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:30～
- KBS京都：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:30～
- サンテレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:30～
「喧嘩独学」
- フジテレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日24:55～
- テレビ西日本：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:55～
- 関西テレビ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日26:25～（初回26:40～）
- 東海テレビ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日25:45～
- AT-X：2024年4月14日（日）より毎週日曜日23:00～
- 北海道文化放送：2024年4月14日（日）より毎週日曜日25:10～
- BSフジ：2024年4月17日（水）より毎週水曜日24:00～
「時光代理人 -LINK CLICK- II」
- フジテレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:25～
- BSフジ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日24:30～