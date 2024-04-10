会場：エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ／28:00試合開始
欧州サッカー連盟（UEFA）は9日、チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグに臨むレアル・マドリードとマンチェスター・シティのスターティングメンバーを発表した。
ファーストレグをホームで戦うレアル・マドリードのカルロ・アンチェロッティ監督は、最終ラインにオーレリアン・チュアメニを起用し、中盤の底にはエドゥアルド・カマヴィンガを配する布陣を採用。対するマンチェスター・シティは、カイル・ウォーカー、ネイサン・アケが負傷欠場となり、ケヴィン・デ・ブライネもサブスタートに。一方、コンディションが不安視されていたヨシュコ・グヴァルディオールは先発に名を連ねている。
■レアル・マドリード
＜スタメン＞
▼GK
13 アンドリー・ルニン
▼DF
2 ダニエル・カルバハル
22 アントニオ・リュディガー
18 オーレリアン・チュアメニ
23 フェルランド・メンディ
▼MF
15 フェデリコ・バルベルデ
12 エドゥアルド・カマヴィンガ
8 トニ・クロース
5 ジュード・ベリンガム
▼FW
11 ロドリゴ
7 ヴィニシウス・ジュニオール
＜ベンチ＞
▽GK
25 ケパ・アリサバラガ
30 フラン・ゴンサレス
▽DF
3 エデル・ミリトン
6 ナチョ・フェルナンデス
20 フラン・ガルシア
▽MF
10 ルカ・モドリッチ
17 ルーカス・バスケス
19 ダニ・セバージョス
24 アルダ・ギュレル
▽FW
14 ホセル
21 ブラヒム・ディアス
■マンチェスター・シティ
＜スタメン＞
▼GK
18 シュテファン・オルテガ
▼DF
24 ヨシュコ・グヴァルディオール
5 ジョン・ストーンズ
3 ルベン・ディアス
25 マヌエル・アカンジ
▼MF
16 ロドリ
47 フィル・フォーデン
20 ベルナルド・シルヴァ
8 マテオ・コヴァチッチ
10 ジャック・グリーリッシュ
▼FW
9 アーリング・ハーランド
＜ベンチ＞
▽GK
31 エデルソン
33 スコット・カーソン
▽DF
21 セルヒオ・ゴメス
▽MF
17 ケヴィン・デ・ブライネ
27 マテウス・ヌネス
76 マハマドゥ・スソホ
82 リコ・ルイス
▽FW
11 ジェレミー・ドク
52 オスカー・ボブ
19 フリアン・アルバレス