蒼井翔太「僕の人生を変えてくれたのがFFX-2」引きこもっていた10代とその転機

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月8日(月)の放送は、声優でアーティストの蒼井翔太さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代のころやアーティストを目指したきっかけを聞きました。こもり校長:蒼井翔太先生は、2度目の来校です。前回来ていただいたのは、6年前の2018年です。我々とは「はじめまして」ですね。蒼井:はじめまして! よろしくお願いします!COCO教頭:あの……さっき、横の部屋でタロットしていませんでした?蒼井:僕、タロット占いをよくやるんですよ(笑)。こもり校長:じゃあ、声優、アーティストで占い師としても活躍中、ということですか?蒼井:そうですね。なかなかいない……(笑)。COCO教頭:幅広いな!全員:(笑)。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! は10代が通う学校なんですけど、10代のころはどんなふうに過ごされていましたか?蒼井:いま考えると……好き放題していましたよ。好き放題と言っても、いろんなことから逃げる人生でしたね。人から逃げるとか、責任から逃げるとか……嫌なことがあったら逃げてばかり、自分の内に引きこもってばかりでした。こもり校長:振り返ってみて、いまに繋がっていると思うところはありますか?蒼井:振り返ってみると……「内に引きこもってよかったな」とは思わないです。もしいまの自分が過去にタイムスリップできたら、(引きこもった理由についても)「そんなことないのにな」と思えるんだけど……。あのときは、あまり人と交流がもてなかったから。いまは、その分遅れて青春が来ている感じなんですよね。なので、こうやって「はじめまして」の方とお話しできている"今"が、いまの自分を作り上げているなって。こもり校長:うんうん。蒼井:でも、あのときの自分に無理を言っていたら、もっとへこんでいるな……と思います。こもり校長:じゃあ、あのころに戻れるとしても、立ち直らせたい! とは思わない?蒼井:思わないです。あのころの自分は、他人に何を言われても聞く耳を持たなかったと思います。何かしら自分で気づかないと、動き出せなかったような……そんな感じでした。COCO教頭:そのころは、どうやって発散していたんですか?蒼井:発散することもできなかったんです。ただテレビゲームが大好きで、ゲームばっかりやっていました。こもり校長:何をやっていたんですか?蒼井:ロールプレイングゲームですね。こもり校長:「FF」、「ドラクエ」とかですか?蒼井:どっちもやっていました! 当時、僕の人生を変えてくれたのが、FF10-2(『ファイナルファンタジーX-2』)という……。こもり校長:うわ! 僕もド世代です!蒼井:僕の大好きな倖田來未さんが、ちょうど主題歌と挿入歌を歌われていたんですよ。COCO教頭:あっ! 倖田來未さんの歌は、オーディションでも歌われていたんですよね?蒼井:そうなんです。「1000の言葉」という楽曲なんですけど……当時、僕はおばあちゃん子だったんですけど、おばあちゃんも僕の後ろでゲームをずっと見ていて、「この曲好きだわぁ」って言っていたんです。で、生まれて初めてオーディションを受けるときはこの曲と決めていて、「1000の言葉」を歌わせていただきました。それで、歌手デビューをさせていただきました。こもり校長:へー! FF10-2からなんですね~。蒼井:青春ですね!こもり校長:そのころから歌は歌っていたんですか?蒼井:中学3年生までは、歌を聴く、曲を聴く専門だったんです。歌を歌うなんて、もってのほかというか「歌おう」とも思っていなかったです。COCO教頭:何のきっかけで「歌おう」と思ったんですか?蒼井:中3のころに、唯一友達だった人がカラオケに連れて行ってくれたんです。なかなか歌う勇気が出なかったんですけど、歌わずに帰ると……"ルーム代"ってあるじゃないですか。何もせずにカラオケ代だけを払って帰るのが、ちょっと……ケチな私は嫌だったわけですよ。校長・教頭:(笑)。蒼井:なので、当時好きだった楽曲を歌ったら、「うまい!」とかではなく「声がいいね」って褒めてもらえて。そこがきっかけですね。蒼井翔太さんは、3月にデジタルシングル「EVOLVE」をリリース。この楽曲は、TVアニメ『出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした』のOP主題歌です。