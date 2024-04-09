四葉夕卜・小川亮原作による舞台「パリピ孔明」の東京公演に出演する日替わりゲスト7人が一挙発表された。

5月3日から6日まで東京・天王洲銀河劇場、5月10日・11日の2日間にかけて大阪・サンケイホールブリーゼで上演される舞台「パリピ孔明」。5月3日にはDOTAMA、5月4日13時の回には稲垣成弥、同日18時の回にはTKda黒ぶち、5月5日13時の回には千葉翔也、同日18時の回には輪入道、5月6日12時の回にはMICRO（HOME MADE 家族）、同日16時30分の回には盛山晋太郎（見取り図）がゲストで登場し、King Boy（アケガラス）演じるバトルラッパーとラップバトルを繰り広げる。

舞台「パリピ孔明」は中国の歴史的偉人であり天才軍師・諸葛孔明が現代の渋谷に転生する物語。脚本・演出はNON STYLEの石田明が担当し、孔明役を藤田玲、月見英子役を岩田陽葵が演じる。

舞台「パリピ孔明」

2024年5月3日（金・祝）～6日（月・祝）

東京都 天王洲 銀河劇場



2024年5月10日（金）・11日（土）

大阪府 サンケイホールブリーゼ

スタッフ

原作：「パリピ孔明」四葉夕卜・小川亮（講談社「ヤングマガジン」連載）

脚本・演出：石田明（NON STYLE）

キャスト

諸葛孔明：藤田玲

月見英子：岩田陽葵

久遠七海：小泉萌香

KABE太人：高尾楓弥（BUDDiiS）

オーナー小林：なだぎ武

ミア西表：立道梨緒奈

ファン1号：大野紘幸

赤兎馬カンフー：沖野晃司

唐澤：碕理人

双葉：眞鍋杏樹（NMB48）

ミアのマネージャー：大澤信児

MASA：宮尾颯

TAKU：岩崎友泰

一夏：夏目桃佳

BB loungeボーイ：水田達貴

AZALEAスタッフ：浅野郁哉

秘書：木村真梨子

ほか

東京公演日替わりゲスト

2024年5月3日（金・祝）13:00 / 18:00 DOTAMA

2024年5月4日（土）13:00 稲垣成弥、5月4日（土）18:00 TKda黒ぶち

2024年5月5日（日）13:00 千葉翔也、5月5日（日）18:00 輪入道

2024年5月6日（月・祝）12:00 MICRO（HOME MADE 家族）、5月6日（月・祝）16:30 盛山晋太郎（見取り図）