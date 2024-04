6月21~23日の3日間にわたって埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催される、SUPER EIGHTの音楽番組「EIGHT-JAM」発のライブイベント「EIGHT-JAM FES」にWANIMAが出演する。

番組イベントとしては初めて単独で行われる「EIGHT-JAM FES」は、テレビ朝日開局65周年の一貫として企画されたもの。WANIMAは21日に出演し、SUPER EIGHTと対バンを繰り広げる。テレ朝チケットとチケットぴあでは4月20日18:00よりチケットの先行予約を受け付ける。

なお、WANIMAはSUPER EIGHTに2018年9月リリースの楽曲「ここに」を提供。SUPER EIGHTは2023年9月に熊本・熊本県農業公園カントリーパークで開催されたWANIMA主催の野外音楽フェスティバル「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2023」に出演していた。

テレビ朝日開局65周年企画 EIGHT-JAM FES

2024年6月21日(金)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

SUPER EIGHT / WANIMA



2024年6月22日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

SUPER EIGHT / いきものがかり / 石崎ひゅーい / 打首獄門同好会 / Perfume



2024年6月23日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

SUPER EIGHT / EIGHT-JAMスペシャルバンド(今井マサキ、植松陽介、清塚信也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本間昭光) / Kroi / 東京スカパラダイスオーケストラ / 三浦大知