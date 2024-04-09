本日4月9日（火）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年春アニメ作品まとめを公開中。
「Unnamed Memory」
- AT-X：2024年4月9日（火）より毎週火曜日23:30～
- TOKYO MX ：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:30～
- BS11：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:30～
- MBS：2024年4月9日（火）より毎週火曜日26:30～
「リンカイ！」
- TOKYO MX：2024年4月9日（火）より毎週火曜日23:30～
- BSフジ：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:30～
- SPEEDチャンネル：2024年5月4日（土）より毎週土曜日23:30～
「忘却バッテリー」
- テレ東：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:00～
- テレビ大阪：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:00～
- テレビ愛知：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:00～
- テレビせとうち：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:00～
- テレビ北海道：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:00～
- TVQ九州放送：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:00～
- AT-X：2024年4月12日（金）より毎週金曜日20:00～