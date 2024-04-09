「Unnamed Memory」ビジュアル (c)2022 古宮九時/KADOKAWA/Project Unnamed Memory

本日4月9日（火）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年春アニメ作品まとめを公開中。

「Unnamed Memory」

  • AT-X：2024年4月9日（火）より毎週火曜日23:30～
  • TOKYO MX ：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:30～
  • BS11：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:30～
  • MBS：2024年4月9日（火）より毎週火曜日26:30～

「リンカイ！」

  • TOKYO MX：2024年4月9日（火）より毎週火曜日23:30～
  • BSフジ：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:30～
  • SPEEDチャンネル：2024年5月4日（土）より毎週土曜日23:30～

「忘却バッテリー」

  • テレ東：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:00～
  • テレビ大阪：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:00～
  • テレビ愛知：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:00～
  • テレビせとうち：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:00～
  • テレビ北海道：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:00～
  • TVQ九州放送：2024年4月9日（火）より毎週火曜日24:00～
  • AT-X：2024年4月12日（金）より毎週金曜日20:00～