【三浦 グルメレポ】gelateria72（ジェラテリア72）-宮崎…

日に日にあたたかさが増してきて、冷たいものが食べたくなる時期ですね。

今回紹介するのは、手作りのおうちジェラート専門店・gelateria72(ジェラテリア72)三浦店です。

京急三崎口駅から車で5分、長浜海岸の近くに構える小さなお店。本当にお店があるのかとドキドキしながら車を走らせると見えてくる、三浦の自然たっぷりな景色に映える白と木目を基調とした外観です。

店内に入るとまず、沢山の種類のジェラートが入ったアイスケースが目にとびこんできます。常時15種類は取り揃えているそう。

宮崎県の豊かな恵みをそのままジェラートに

イチオシはリッチミルク(400円税込)!宮崎県にあるアリマン乳業の「トロントロン牛乳」という低温殺菌で丁寧に作られた牛乳を使用しており、食べた瞬間になめらかで優しい甘さが口いっぱいに広がります。ここでしか食べられないジェラートです。

季節のフルーツを使ったオリジナルなジェラートも味わうことができます。この日は「不知火(しらぬい)」、柑橘の女王「せとか」、完熟金柑を混ぜ込んだ「金柑クリームチーズ」といったジェラートが並んでいました。宮崎県で丁寧に育まれた豊かな食材をふんだんに使用しています。

お酒もすすみそうな「ゴルゴンゾーラドルチェ」(450円税込)や、苺とミルフィーユのパイがふんだんに入った「苺ミルフィーユ」(450円税込)などユニークなジェラートも。

日によって入荷される商品が違うので、訪れる度に新たなフレーバーに出会うことができるのも楽しみの1つです。

持ち帰り用の発泡スチロール(250円税込)と保冷バッグ(150円税込)も販売しています。遠方から車で沢山買いに来て、自前のクーラーボックスに入れて持ち帰る方もいました。

ジェラートは全て持ち帰り専用カップに入った状態で販売されていますが、お店の外にテーブルがあり買ってすぐに食べることもできます。パラソル付きなので、日差しが強い日でも安心。

駅から離れているものの、近所の方だけでなく、逗子市や横浜市からもジェラートを求めに来る方がいました。駐車場も2台完備。近くには長浜海岸もあるので、海で遊んだ後にジェラートを味わうのもオススメです!

ジェラートと宮崎県産のこだわりと想い

gelateria72は宮崎県宮崎市に本店があり、ここ三浦店で店主の絵里香さんが販売しています。宮崎本店は2021年、三浦店は2022年にオープンしました。

宮崎本店店主・亜希子さんのジェラートづくりへの想いは学生時代からの筋金入り。留学時にジェラートへの美味しさに目覚め、家族で宮崎県に引越した際に地元の美味しく豊かな食材に感動したことがきっかけで、夫婦でジェラート店を開業しました。オープン年数は浅いものの、宮崎県のふるさと納税品に選ばれるほど人気のお店です。

三浦店店主・絵里香さんは、実は宮崎本店店主のお姉さん。「妹夫婦が作るジェラートが本当に美味しくて、周りの人にもぜひこの味を知ってもらい多くの方に広めたいと強く思ったんです」と笑顔で話してくれました。「三浦にいながら宮崎県のおいしい食材を使ったジェラートをいろんな方に味わってほしいという思いでやっています」と語る絵里香さんも、ジェラートへの愛であふれています。

店主の想いと宮崎県の豊かな恵みがふんだんに織り込まれたジェラートを、三浦で味わってみませんか。

店舗紹介

【店名】gelateria72三浦店住所:三浦市初声町和田3329電話番号:080-7686-2132営業時間:11:00~16:00定休日:月・火・木・金 ※水・土・日営業駐車場:あり(2台)※営業日は変動あり、instagramの営業日カレンダーを確認ください※支払いは現金のほか、クレジットカード、電子マネー、バーコードでの支払い可能

