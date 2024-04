月刊ブシロード(KADOKAWA)が、本日4月8日発売の5月号をもって休刊する。

2013年9月に創刊された月刊ブシロード。「カードファイト!! ヴァンガード」シリーズをはじめ、さまざまなマンガやトレーディングカードにまつわる最新情報を読者に届けてきた。今号の表紙には、歴代作家陣描き下ろしのキャラクターたちが大集合。表紙イラストの特大ポスターも封入されている。伊藤彰がシリーズ原案、Quilyがマンガを手がける「カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake」、伊藤原案による影山なおゆき「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress D2」、三宅大志「ろんぐらいだぁすとーりーず!」は、今後コミックグロウルで連載されていく。

