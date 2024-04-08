月刊ブシロード（KADOKAWA）が、本日4月8日発売の5月号をもって休刊する。

2013年9月に創刊された月刊ブシロード。「カードファイト!! ヴァンガード」シリーズをはじめ、さまざまなマンガやトレーディングカードにまつわる最新情報を読者に届けてきた。今号の表紙には、歴代作家陣描き下ろしのキャラクターたちが大集合。表紙イラストの特大ポスターも封入されている。伊藤彰がシリーズ原案、Quilyがマンガを手がける「カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake」、伊藤原案による影山なおゆき「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress D2」、三宅大志「ろんぐらいだぁすとーりーず！」は、今後コミックグロウルで連載されていく。

(c)BUSHI (c)VANGUARD Divinez Character Design (c)2021-2024 CLAMP・ST (c) Cygames, Inc. (c)野際かえで (c)2024 NEXON Games & Yostar (c)Disney illust:HOKKAIDO Azmacy inc.／西あすか／chisato／ルノテオ (c)PalVerse (c)bushiroad All Rights Reserved. (c)Akira ITOU (c)Quily (c)影山なおゆき (c)VANGUARD will+Dress Character Design (c)2021-2023 CLAMP・ST (c)なまむぎ／いぬじゅん (c)森みさき (c)てっぺんグランプリ実行委員会 (c)TN／STARDOM／BWK (c)西あすか (c)しいはらりゅう (c)BanG Dream! Project (c)Aya Ishida (c)Kou Nakamura ©Mami Kashiwabara (c)バンドリ！プロジェクト (c)渡空燕丸 (c)ARGONAVIS project. (c)倉崎もろこ (c)しろくま (c)Raiti Hirakazu (c)Haruha Mitsukoshi (c)Patriciana Kikuchi／BUSHIROAD WORKS (c)TSUBAKI AYASUGI (c)Makimakimawaru (c)Project Revue Starlight (c)柊タイガー (c)ATLUS (c)SEGA All rights reserved. (c)荒木佑輔／BUSHIROAD WORKS (c)BUSHIROAD WORKS