「ガンダム」シリーズの放送45周年を記念したイラスト第1弾が公開に。併せて「機動武闘伝Gガンダム」の放送30周年を記念した「機動武闘伝Gガンダム」「新機動戦記ガンダムW」「機動新世紀ガンダムX」の周年企画「ガンダムGWX30周年プロジェクト」が実施されることが決定した。

これらはバンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」の一環として行われるもの。記念イラスト第1弾には、「機動戦士ガンダム」第24話「迫撃!トリプル・ドム」に登場するRX-78-2ガンダムの姿が描かれた。45周年記念ロゴと同じく月をモチーフにした、ガンダムが新月を背負っているレイアウトには、“「ガンダム」シリーズのはじまり”という意味が込められている。

「ガンダムGWX30周年プロジェクト」の発表に伴い、「機動武闘伝Gガンダム」のゴッドガンダムをモチーフにした30周年ロゴ、開発中の新キャラクターのデザイン画に加え、プロジェクトの記念イラストが到着。記念イラストには、「機動武闘伝Gガンダム」の主人公であるドモン・カッシュ、「新機動戦記ガンダムW」の主人公であるヒイロ・ユイ、「機動新世紀ガンダムX」の主人公であるガロード・ランがタキシードに身を包んだ姿が捉えられた。プロジェクトでは、これから3年間にわたってさまざまな企画を実施。今年は「機動武闘伝Gガンダム」の周年企画を展開していく予定だ。さらなる詳細は、続報を待とう。

加えて無料イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」が、6月から全国47都道府県で順次開催されることが決定。2025年春には、東京・大阪で「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」の大型イベントも行われる。イベントでは、地球をモチーフとしたカラーリングやマークをデザインした「EARTH COLOR Ver.」の1/12サイズのガンダム立像を展示。印象的な対決を繰り広げたキャラクターを取り上げ、作品の世界観や歴史を紹介するコーナーのほか、ガンプラリサイクルプロジェクト「ガンダムR(リサイクル)作戦」が実施される。「ガンダムR作戦」では、プラモデルの使用済ランナーを回収する特別仕様BOX「GUNDAM CONNECT BOX(ガンダムコネクトボックス)」を設置。LED画面も搭載され、SNSを通じて集まったファンからのメッセージが映し出される。さらに都道府県をモチーフとしたメッセージボード「ハロのメッセージボード」も設けられる。

8月には、ファン同士がつながる“ガンプラコミュニティ”の醸成を目的に、複数人のグループで応募できる展示企画「ガンプラサークルよ、立ち上がれ!GUNPLA EXHIBITION」を開催。作品は一部の「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」会場でも展示される。応募要項などの詳細は、展示企画の公式サイトで確認を。

「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」

日時:2024年6月8日(土)より順次開催

会場:全国47都道府県

入場料:無料

会場一覧

2024年6月22日(土)、23日(日):北海道 三井アウトレットパーク札幌北広島

2024年11月30日(土)、12月1日(日):青森県 イオンモール下田

2024年11月16日(土)、17日(日):岩手県 イオンモール盛岡

2024年11月23日(土・祝)、24日(日):宮城県 イオンモール新利府南館

2024年10月26日(土)、27日(日):秋田県 イオンモール秋田

2024年10月19日(土)、20日(日):山形県 イオンモール天童

2024年11月30日(土)、12月1日(日):福島県 イオンモールいわき小名浜

2024年9月14日(土)、15日(日):茨城県 イオンモール水戸内原

2024年8月3日(土)、4日(日):栃木県 イオンモール佐野新都市

2024年6月22日(土)、23日(日):群馬県 イオンモール高崎

2024年6月8日(土)、9日(日):埼玉県 三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷

2024年6月29日(土)、30日(日):千葉 三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉

2024年7月20日(土)、21日(日):東京都 三井ショッピングパーク、アーバンドック ららぽーと豊洲

2024年6月15日(土)、16日(日):神奈川県 三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚

2024年9月14日(土)、15日(日):新潟県 ながおか花火館

2024年10月19日(土)、20日(日):富山県 三井アウトレットパーク 北陸小矢部

2024年11月2日(土)~4日(月・祝):石川県 イオンモール新小松

2024年10月12日(土)~14日(月・祝):福井県 ラブリーパートナー エルパ(フェアモール福井)

2024年8月10日(土)~12日(月・祝):山梨県 イオンモール甲府昭和

2024年8月10日(土)~12日(月・祝):長野県 イオンモール松本

2024年6月15日(土)、16日(日):岐阜県 イオンモール土岐

2024年9月27日(金)~29日(日):静岡県 しずチカ/ASTY 静岡

2024年8月3日(土)、4日(日):静岡県 三井ショッピングパーク ららぽーと沼津

2024年8月31日(土)、9月1日(日):愛知県 イオンモール Nagoya Noritake Garden

2024年7月13日(土)~15日(月・祝):三重県 イオンモール津南

2024年8月17日(土)、18日(日):滋賀県 イオンモール草津

2024年7月27日(土)、28日(日):京都府 イオンモール高の原

2024年10月12日(土)~14日(月・祝):大阪府 三井ショッピングパーク ららぽーと門真、三井アウトレットパーク 大阪門真

2024年9月21日(土)~23日(月・祝):兵庫県 三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園

2024年9月7日(土)、8日(日):奈良県 イオンモール橿原

2024年8月24日(土)、25日(日):和歌山県 イオンモール和歌山

2024年7月6日(土)、7日(日):鳥取県 イオンモール鳥取北

2024年8月17日(土)、18日(日):島根県 イオンモール出雲

2024年9月21日(土)~23日(月・祝):岡山県 イオンモール倉敷

2024年9月7日(土)、8日(日):広島県 イオンモール広島府中

2024年7月13日(土)~15日(月・祝):山口県 おのだサンパーク

後日発表:徳島県 イオンモール徳島

2024年10月12日(土)~14日(月・祝):香川県 イオンモール綾川

2024年8月10日(土)~12日(月・祝):愛媛県 イオンモール新居浜

2024年7月13日(土)~15日(月・祝):高知県 イオンモール高知

2024年9月7日(土)、8日(日):福岡県 GUNDAM SIDE-F(ららぽーと福岡4階)

2024年8月3日(土)、4日(日):佐賀県 イオンモール佐賀大和

2024年9月21日(土)~23日(月・祝):長崎県 イオン大塔ショッピングセンター

2024年8月10日(土)~12日(月・祝):熊本県 イオンモール熊本

2024年9月14日(土)~16日(月・祝):大分県 パークプレイス大分

2024年8月24日(土)、25日(日):宮崎県 イオンモール宮崎

2024年7月27日(土)、28日(日):鹿児島県 イオンモール鹿児島

2024年9月21日(土)~23日(月・祝):沖縄県 イオンモール沖縄ライカム

(c)創通・サンライズ