5月10日から12日にかけて千葉・ZOZOマリンスタジアム、千葉・幕張メッセで行われる「KCON JAPAN 2024」の新たな出演者が発表された。

2拠点で行われる今回の「KCON JAPAN」は例年から規模を大幅に拡大。ZOZOマリンスタジアムで「M COUNTDOWN STAGE」、幕張メッセでは「SHOWCASE」「KCON STAGE」「MEET & GREET STAGE」「CONNECTING STAGE」「DANCE ALL DAY」といったステージが展開される。

今回の発表では、M COUNTDOWN STAGEの11日公演にチャウヌ(ASTRO)、Mnetのオーディション番組「Build Up:Vocal Boy Group Survival」を通じて誕生したボーイズグループ・B.D.U、12日公演にはデビューを控えるガールズグループ・IS:SUE、そして千葉・幕張メッセにて行われる「KCON STAGE」にJO1が出演することが明らかに。なおIS:SUEは、5月11日に幕張メッセにて行われるSHOWCASEステージにも登場する。

KCON JAPAN 2024

2024年5月10日(金)

KCON STAGE(千葉・幕張メッセ)

<出演者>

BOYNEXTDOOR / DXTEEN / INI / Isaac Hong / TWS

MEET & GREET(千葉・幕張メッセ)

<出演者>

BOYNEXTDOOR / DXTEEN / INI / Kep1er / TWS / ZEROBASEONE

SHOWCASE(千葉・幕張メッセ)

<出演者>

AIMERS / E’LAST / Isaac Hong / LIMELIGHT / NOWADAYS / The Wind / WHIB / YOUNITE

2024年5月11日(土)

M COUNTDOWN STAGE(千葉・ZOZOマリンスタジアム)

<出演者>

BOYNEXTDOOR / INI / Red Velvet / TWS / ZEROBASEONE / Kep1er / KEY(SHINee)/ P1Harmony / NiziU / EPEX / THE NEW SIX / The Wind / チャウヌ(ASTRO)/ B.D.U

KCON STAGE(千葉・幕張メッセ)

<出演者>

Kep1er / ME:I / NCT WISH / nSSign / P1Harmony

MEET & GREET(千葉・幕張メッセ)

<出演者>

EPEX / ジョン・ヨンファ(CNBLUE) / NiziU / P1Harmony / xikers / YENA

SHOWCASE(千葉・幕張メッセ)

<出演者>

DXMON / eite / VVUP / IS:SUE

2024年5月12日(日)

M COUNTDOWN STAGE(千葉・ZOZOマリンスタジアム)

<出演者>

JO1 / ジョン・ヨンファ(CNBLUE) / ME:I / NCT WISH / TEMPEST / YENA / xikers / &TEAM / 8TURN / ILLIT / テヨン(少女時代)/ EL7Z UP / Hi-Fi Un!corn / IS:SUE

KCON STAGE(千葉・幕張メッセ)

<出演者>

TIOT / woo!ah! / xikers / &TEAM / JO1

MEET & GREET(千葉・幕張メッセ)

<出演者>

ILLIT / ME:I / NCT WISH / TEMPEST / TIOT / &TEAM

SHOWCASE(千葉・幕張メッセ)

<出演者>

LUN8 / TRENDZ / VANNER / WAKER