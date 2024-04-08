5月10日から12日にかけて千葉・ZOZOマリンスタジアム、千葉・幕張メッセで行われる「KCON JAPAN 2024」の新たな出演者が発表された。
2拠点で行われる今回の「KCON JAPAN」は例年から規模を大幅に拡大。ZOZOマリンスタジアムで「M COUNTDOWN STAGE」、幕張メッセでは「SHOWCASE」「KCON STAGE」「MEET & GREET STAGE」「CONNECTING STAGE」「DANCE ALL DAY」といったステージが展開される。
今回の発表では、M COUNTDOWN STAGEの11日公演にチャウヌ（ASTRO）、Mnetのオーディション番組「Build Up：Vocal Boy Group Survival」を通じて誕生したボーイズグループ・B.D.U、12日公演にはデビューを控えるガールズグループ・IS:SUE、そして千葉・幕張メッセにて行われる「KCON STAGE」にJO1が出演することが明らかに。なおIS:SUEは、5月11日に幕張メッセにて行われるSHOWCASEステージにも登場する。
KCON JAPAN 2024
2024年5月10日（金）
KCON STAGE（千葉・幕張メッセ）
＜出演者＞
BOYNEXTDOOR / DXTEEN / INI / Isaac Hong / TWS
MEET & GREET（千葉・幕張メッセ）
＜出演者＞
BOYNEXTDOOR / DXTEEN / INI / Kep1er / TWS / ZEROBASEONE
SHOWCASE（千葉・幕張メッセ）
＜出演者＞
AIMERS / E’LAST / Isaac Hong / LIMELIGHT / NOWADAYS / The Wind / WHIB / YOUNITE
2024年5月11日（土）
M COUNTDOWN STAGE（千葉・ZOZOマリンスタジアム）
＜出演者＞
BOYNEXTDOOR / INI / Red Velvet / TWS / ZEROBASEONE / Kep1er / KEY（SHINee）/ P1Harmony / NiziU / EPEX / THE NEW SIX / The Wind / チャウヌ（ASTRO）/ B.D.U
KCON STAGE（千葉・幕張メッセ）
＜出演者＞
Kep1er / ME:I / NCT WISH / nSSign / P1Harmony
MEET & GREET（千葉・幕張メッセ）
＜出演者＞
EPEX / ジョン・ヨンファ（CNBLUE） / NiziU / P1Harmony / xikers / YENA
SHOWCASE（千葉・幕張メッセ）
＜出演者＞
DXMON / eite / VVUP / IS:SUE
2024年5月12日（日）
M COUNTDOWN STAGE（千葉・ZOZOマリンスタジアム）
＜出演者＞
JO1 / ジョン・ヨンファ（CNBLUE） / ME:I / NCT WISH / TEMPEST / YENA / xikers / &TEAM / 8TURN / ILLIT / テヨン（少女時代）/ EL7Z UP / Hi-Fi Un!corn / IS:SUE
KCON STAGE（千葉・幕張メッセ）
＜出演者＞
TIOT / woo!ah! / xikers / &TEAM / JO1
MEET & GREET（千葉・幕張メッセ）
＜出演者＞
ILLIT / ME:I / NCT WISH / TEMPEST / TIOT / &TEAM
SHOWCASE（千葉・幕張メッセ）
＜出演者＞
LUN8 / TRENDZ / VANNER / WAKER