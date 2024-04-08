

『GUNDAM FACTOR YOKOHAMA GRAND FINALE ～To the New Stage～』が3月31日に行われ、実物大の“動くガンダム”が最後の起動実験を行なった。

イベントには、『機動戦士ガンダム』の総監督、富野由悠季やメディアアーティストの落合陽一、『GUNDAM GLOBAL CHALLENGE』の石井啓範、川原正毅、吉崎航も登場し、フィナーレを見届けた。

(C)創通・サンライズ

（オススメ動画）

🎬“実物大”動くガンダム、ついに最後の起動実験「僕にはまだ帰るところがあるから」とアムロが再会を誓う『GFY GRAND FINALE ～To the New Stage～』

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🎬「ガンダム起動！」実物大”動くガンダム”特別演出 リアルな動きに大興奮『GUNDAM FACTORY YOKOHAMA』オープニングセレモニー

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