『GUNDAM FACTOR YOKOHAMA GRAND FINALE ～To the New Stage～』が31日に行われ、実物大の“動くガンダム”が最後の起動実験を行なった。
イベントには、『機動戦士ガンダム』の総監督、富野由悠季やメディアアーティストの落合陽一、『GUNDAM GLOBAL CHALLENGE』の石井啓範、川原正毅、吉崎航も登場し、フィナーレを見届けた。
(C)創通・サンライズ
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