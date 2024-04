【二宮 グルメレポ】Rive Montagne（リブ・モンターニュ）…

二宮町の駅から徒歩20分程の場所にお洒落で落ち着くベルギーワッフルのお店「Rive Montagne」があります。入口にベルギーの国旗がかかっています。

店主の山岸さんの父親が大工で(山岸工務店)、このお店は親子で作り上げました。店主も以前、父親の元で大工の手伝いをしていたことがあり、漆喰の内壁は店主が塗りました。親子で店を作り上げるなんて素敵です。

イベント開催時には、この大きなモニターでWBCやサッカーやオリンピックを流すこともあるそうです。Jazzライブのイベントも予定されているようです。イベントがある場合は、詳細はインスタグラムに掲載されます。

ベルギーにいる気分になります(いったことはないですが)。wifiもあります。客層は40代~50代が多いそうです。

この暖炉は冬は実際に使っているそうで、先週まで実際に火が灯っていたそうです。

店主は以前ベルギーでロードレースをしていました。かっこいい自転車が置かれています。

メニューです。

一番人気のメニューは「リブモンターニュプレート」1,200円(税込)とのことなのでこちらを注文しました。ドリンクセットでコーラ200円(税込)も頼みました。

ワッフルの上にはカマンベールチーズがほんのりとけていて、あまじょっぱいハーモニーが調和してとてもおいしいです。私は甘いワッフルしか食べた経験がなかったのですが、チーズがのってもおいしいのは驚きでした。2種類のソーセージとフライドポテトとポテトサラダとサラダが添えてあり、サラダの上のフライドオニオンがパリパリして私好みのサラダでした。

このワッフルの厚さみてください。食べ応えがあります。

ベルギーワッフルには「リエージュワッフル」と「ブリュッセルワッフル」の2タイプあり、このお店のワッフルは「リエージュワッフル」です。オープン当初はワッフルとフリッツ(ベルギーのポテトフライのようなもの)のメニューだったのですが、いまはハンバーガーもメニューに追加となり、ハンバーガーも人気だそうです。ベルギーワッフルは「じゃりっ」という食感が特徴で、外側がとけてカラメルになるのがおいしいです。

二階にも靴を脱いで座るソファー席(4人席)があります。先客がいて写真をとることができなかったので、居心地のよさそうなソファー席は実際にお店にいったときのお楽しみにしてください。とても居心地のよさそうなソファ席です(写真なくてごめんなさい)。

象さんの絵がオシャレです。

店主は二宮在住で、子供の頃は小田原のサッカーのクラブチームに通っていました。自宅が二宮駅から離れていた為、自転車で小田原へ通っていたのですが、その自転車というのが普通の自転車ではなくロードレース用の自転車だったとのこと。自転車にだんだん興味がでてきました。神奈川県内の県立高校で自転車部があるのは保土ヶ谷高等学校のみであったため、自転車で毎日二宮から保土ヶ谷まで通っていたとのこと。本当に尊敬します。高校生が毎日自転車で片道45キロ(2時間)、往復90キロ(4時間)はすごいですね。

高校1年、2年、3年の夏休みの間の2~3週間は、ベルギーを毎年訪れて、元プロの方にロードレースを教わっていたとのこと。ベルギーやヨーロッパは自転車がさかんですね。本格的にロードレースを始めようと高校卒業後にベルギーへ渡りました。

ところがその後コロナ禍でレースがすべてなくなってしまいました。コロナ禍の間にロードレースのUnder23(23歳以下)のカテゴリからはずれてしまうことになったため、結果的に自転車を諦めて日本に帰国しました。帰国後は、大工の父「山岸工務店」の元で手伝いをしたり、他の仕事をしていました。そんな折に、大工の父が自分が好きな店を建てたいのことでこのお店を建てたことから、ベルギーワッフルのお店開店へ。なにか大きな流れというか、運命を感じます。右側の窓に「山岸工務店」と書いてある木の置物がおいてありました。これもお洒落です。

上記にメニューの画像のせていますが、材料価格高騰の影響で2024年4月9日からメニューが値上げとなります。店主の携帯に入ってる未公開のメニュー表を共有いただけました。下記画像が4月9日以降の新価格です。ハンバーガーはいままで2種類だったのが5種類に増えます。

お店は、二宮駅北口から出発する神奈中バスの二宮を走る路線がすべてとまる「中里」バス停の目の前にあります。近くに業務スーパーや24時間営業の西友があるので、帰りにお買い物して帰るのもいいですね。

もちろんロードバイクの方にもとてもおすすめです。国道一号からも比較的近いですし、秦野二宮線はヤビツ峠方面へと続く道ですので素敵空間で休憩+ワッフル(もしくはハンバーガー)で体力回復してくださいね。

店舗情報

【Rive Montagne(リヴ モンターニュ)】■住所:〒259-0131 神奈川県中郡二宮町中里2-4-18■営業時間 :10:00~18:00(ラストオーダー17:00)火・水・木・金・土・日 (定休日は月曜日)■駐車場:なし■席数:13席

