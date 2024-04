2024明治安田J2リーグ第9節が7日に行われた。

敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦した清水エスパルスは、90分に住吉ジェラニレショーンがゴールをこじ開けて1-0で勝利。清水は3試合ぶりの白星を挙げた。

V・ファーレン長崎は敵地でロアッソ熊本と対戦。増山朝陽の2ゴールと加藤大の得点で3点リードで折り返した長崎は、後半立ち上がりに立て続けの失点で1点差まで詰め寄られる。71分にマテウス・ジェズスが4点目を奪うと、後半アディショナルタイムにも1点を返されたものの、長崎が逃げ切りに成功。4-3で打ち合いを制した長崎は、2連勝を収めた。

愛媛FCと敵地で対戦したファジアーノ岡山は、12分に愛媛の先制を許すと、68分にオウンゴールで追いついたものの、70分にすぐ勝ち越されてしまう。しかし、72分に愛媛が退場者を出して数的有利を得ると、後半アディショナルタイム2分に齋藤恵太が同点ゴールをマーク。岡山が二度追いつき、2-2の引き分けに終わった。勝ち点「1」の積み上げにとどまった岡山は3位へ後退し、勝ち点差「1」で清水が首位に浮上。岡山と勝ち点で並んだ長崎が、得失点差で2位に浮上した。

激動の1週間を過ごした徳島ヴォルティスは、ホームでジェフユナイテッド千葉と対戦。10分に千葉の先制を許した徳島はそのまま逃げ切られ、ホーム開幕5連敗を喫した。一方の千葉は今季2度目の連勝となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下のとおり。

◆■第9節

▼4月7日(日)

ロアッソ熊本 3-4 V・ファーレン長崎

モンテディオ山形 2-0 鹿児島ユナイテッドFC

栃木SC 0-0 レノファ山口FC

ザスパ群馬 0-0 水戸ホーリーホック

横浜FC 2-2 いわきFC

ヴァンフォーレ甲府 0-1 清水エスパルス

藤枝MYFC 1-1 ベガルタ仙台

徳島ヴォルティス 0-1 ジェフユナイテッド千葉

大分トリニータ 1-3 ブラウブリッツ秋田

愛媛FC 2-2 ファジアーノ岡山

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 清水(19/+4)

2位 長崎(18/+7)

3位 岡山(18/+5)

4位 横浜FC(15/+7)

5位 甲府(14/+3)

6位 秋田(14/+3)

7位 愛媛(14/+2)

8位 仙台(14/+2)

9位 千葉(13/+9)

10位 いわき(13/+9)

11位 山形(13/+1)

12位 山口(12/+2)

13位 大分(12/+1)

14位 熊本(11/-6)

15位 栃木(11/-13)

16位 鹿児島(8/-9)

17位 藤枝(8/-10)

18位 水戸(7/-3)

19位 群馬(6/-6)

20位 徳島(5/-8)

◆■第10節の対戦カード

▼4月13日(土)

14:00 仙台 vs 山形

14:00 水戸 vs 栃木

14:00 千葉 vs 大分

14:00 長崎 vs 徳島

16:00 いわき vs 清水

16:00 愛媛 vs 鹿児島

▼4月14日(日)

14:00 秋田 vs 岡山

14:00 横浜FC vs 藤枝

14:00 山口 vs 群馬

14:00 熊本 vs 甲府

