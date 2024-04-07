TVアニメ「夜のクラゲは泳げない」の追加キャストが発表された。

本日よりTOKYO MX、関西テレビ、BS11ほかで順次放送されている「夜のクラゲは泳げない」。追加キャストとして発表されたのは、佳歩役の松浦愛弓、美音役の安済知佳、亜璃恵瑠役の東山奈央、小春役の瀬戸麻沙美、雪音役の甲斐田裕子、保奈美店長役の椎名へきるの6人だ。どんなキャラクターかは本編での活躍を待とう。

また同作のBlu-rayシリーズが全4巻構成で発売決定。キャラクター原案のpopman3580による描き下ろしジャケット仕様で、キャラクターソングを収録した特典ディスク、脚本の屋久ユウキ書き下ろしミニ小説が各巻に封入される。

アニメ「夜のクラゲは泳げない」

放送情報

TOKYO MX：2024年4月6日（土）25:00～

BS11：2024年4月6日（土）25:00～

関西テレビ：2024年4月7日（日）25:59～

AT-X：2024年4月7日（日）22:30～

HTB北海道テレビ：2024年4月8日（月）26:25～

配信情報

dアニメストア、DMM TV、U-NEXT、アニメ放題：地上波同時・先行配信

Netflix、ABEMA、Prime Video、AnimeFesta、auスマートパスプレミアム、バンダイチャンネル、FOD、HAPPY!動画、Hulu、J:COM STREAM、Lemino、milplus、ムービーフルplus、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、TELASA、YouTube、クランクイン！ビデオ、ふらっと動画：2024年4月12日（金）24:00～順次配信

スタッフ

原作：JELEE

監督：竹下良平

シリーズ構成・脚本：屋久ユウキ

キャラクター原案：popman3580

キャラクターデザイン：谷口淳一郎

サブキャラクターデザイン：中島千明、朱里

衣装デザイン：葛原詩乃、長澤翔子

プロップデザイン：服部未夢

総作画監督：谷口淳一郎、豊田暁子、鈴木明日香

メインアニメーター：太田慎之介、Saurabh Singh、中尾和麻

劇中イラスト原案：はむねずこ

美術監督：金子雄司

美術設定：平澤晃弘

色彩設計：石黒けい

撮影監督：桒野貴文

編集：木村佳史子

音響監督：木村絵理子

音楽：横山克

音楽制作：キングレコード

アニメーション制作：動画工房

キャスト

光月まひる：伊藤美来

山ノ内花音：高橋李依

渡瀬キウイ：富田美憂

高梨・キム・アヌーク・めい：島袋美由利

みー子：上坂すみれ

瀬藤メロ：岡咲美保

柳桃子：首藤志奈

鈴村あかり：天城サリー

(c)JELEE／「夜のクラゲは泳げない」製作委員会