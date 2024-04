対戦型麻雀ゲーム「雀魂」の新作アニメ「じゃんたま カン!!」が、4月25日より毎週木曜日22時に「雀魂」の公式YouTubeでプレミア公開される。

「じゃんたま カン!!」は、「雀魂」に登場する個性派の雀士たちを描く物語。配信業を始めたり、男同士の二人旅へ出かけたり、不良の抗争に巻き込まれたりする様子が描かれる。なお「雀魂」は2022年にも「じゃんたま PONG☆」のタイトルでTVアニメ化された。

またメインPVと主題歌情報も解禁に。内田真礼演じる一姫、斎藤千和演じる二階堂美樹、伊瀬茉莉也演じるかぐや姫、小清水亜美演じる八木唯が歌う「雀魂」初のキャラクターソング「カンカン姫姫」が主題歌に決まった。「じゃんたま カン!!」は4月25日よりAT-Xでも放送開始。5月1日からは各種配信プラットフォームで順次配信される。

アニメ「じゃんたま カン!!」

20244月25日(木)22:00より雀魂公式YouTubeにてプレミア公開

スタッフ

原作:雀魂(CATFOOD STUDIO)

監督・脚本:古賀一臣

キャラクターデザイン:黒川あゆみ

美術監督・美術設定:筒井典子(スタジオアクア)

色彩設計:渡部勇輔(スタジオエル)

撮影監督:西村徹也(スタジオエル)

編集:増永純一(Imagica EMS)

音響監督:横田知加子

音楽:椿山日南子(Dream Monster)

アニメーション制作:アルケ

製作:Yostar

キャスト

一姫:内田真礼

ワン次郎:小野友樹

二階堂美樹:斎藤千和

エイン:柿原徹也

斎藤治:安元洋貴

藤田佳奈:内田真礼

かぐや姫:伊瀬茉莉也

福姫:植田佳奈

姫川響:鬼頭明里

カーヴィ:中原麻衣

七海礼奈:堀江由衣

A-37:古川慎

ゆず:長縄まりあ

八木唯:小清水亜美

(c)2019 Soul Games, Inc. (c)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.