対戦型麻雀ゲーム「雀魂」の新作アニメ「じゃんたま カン!!」が、4月25日より毎週木曜日22時に「雀魂」の公式YouTubeでプレミア公開される。

「じゃんたま カン!!」は、「雀魂」に登場する個性派の雀士たちを描く物語。配信業を始めたり、男同士の二人旅へ出かけたり、不良の抗争に巻き込まれたりする様子が描かれる。なお「雀魂」は2022年にも「じゃんたま PONG☆」のタイトルでTVアニメ化された。

またメインPVと主題歌情報も解禁に。内田真礼演じる一姫、斎藤千和演じる二階堂美樹、伊瀬茉莉也演じるかぐや姫、小清水亜美演じる八木唯が歌う「雀魂」初のキャラクターソング「カンカン姫姫」が主題歌に決まった。「じゃんたま カン!!」は4月25日よりAT-Xでも放送開始。5月1日からは各種配信プラットフォームで順次配信される。

アニメ「じゃんたま カン!!」

20244月25日（木）22:00より雀魂公式YouTubeにてプレミア公開

スタッフ

原作：雀魂（CATFOOD STUDIO）

監督・脚本：古賀一臣

キャラクターデザイン：黒川あゆみ

美術監督・美術設定：筒井典子（スタジオアクア）

色彩設計：渡部勇輔（スタジオエル）

撮影監督：西村徹也（スタジオエル）

編集：増永純一（Imagica EMS）

音響監督：横田知加子

音楽：椿山日南子（Dream Monster）

アニメーション制作：アルケ

製作：Yostar

キャスト

一姫：内田真礼

ワン次郎：小野友樹

二階堂美樹：斎藤千和

エイン：柿原徹也

斎藤治：安元洋貴

藤田佳奈：内田真礼

かぐや姫：伊瀬茉莉也

福姫：植田佳奈

姫川響：鬼頭明里

カーヴィ：中原麻衣

七海礼奈：堀江由衣

A-37：古川慎

ゆず：長縄まりあ

八木唯：小清水亜美

(c)2019 Soul Games, Inc. (c)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.