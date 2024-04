乃木坂46賀喜遥香「音楽番組で絶対に抜かれる」山下美月に伝えた新曲『チャンスは平等』のお気に入りポイントは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月4日(木)の放送は、乃木坂46の賀喜遥香が生出演。先輩で賀喜の憧れの存在である山下美月さんもサプライズで登場しました。4月10日(水)リリースの新曲「チャンスは平等」についてのコメントを抜粋して紹介します。賀喜遥香は、毎週木曜に放送されている番組内コーナー「乃木坂LOCKS!」にレギュラー出演中です。山下さんは、まず楽曲を紹介するコメントのみがオンエアされ、その後サプライズで登場。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに、4人で生放送をお届けしました。COCO教頭:1曲目に、乃木坂46 35枚目シングル「チャンスは平等」をオンエアしました。このシングルをもって、3期生の山下美月先輩が卒業されるんですよね?賀喜:そうですね。美月さんが、センターを務めていらっしゃる曲ということで……。COCO教頭:お気持ちはどうですか?賀喜:私が加入した当初から、ずっと乃木坂を引っ張って……前に立って進んでくださっていたので、いまだに実感がないというか。美月さんが、ずっと変わらず笑顔でいてくださるので、「本当に!?」という感じで……(笑)。こもり校長:実感って、“わかそう”と思ってわくものじゃないしね。賀喜:そうなんです。美月さんの卒業ライブで、実感がバっときちゃいそうで怖いです。「チャンスは平等」は、私が乃木坂46を卒業する前の最後の参加シングルです。今回のシングルは私がセンターを務めているんですけど、ディスコソングになっていまして。乃木坂46の楽曲って、ピアノだったり、ちょっとお上品なイメージだったりがみなさんにはあるかな、と思うんですけど。イケイケノリノリのディスコソングで、「みんなでフィーバーしようぜ!」みたいな明るい楽曲です(笑)。振付もキャッチーなんです。ライブでは、ぜひ一緒にノリノリで踊って、歌っていただけたらな、と思います。(山下さんは、この後に登場しました)こもり校長:曲が流れると、2人で振付の話をしてたよね?賀喜:すみません……(笑)。COCO教頭:2人でちょっと踊ってくれてね(笑)。こもり校長:何の話をしていたの?賀喜:音楽番組で、サビ前なんですけど、絶対に美月さんが(カメラに)抜かれるところがあるんです。そこのダンスとか顔の角度とかが……好きです! って(笑)。山下:嬉しい~!こもり校長:本当に乃木坂おたくだね~。賀喜:好きなんですぅ~、すみません!(笑)。COCO教頭:素晴らしい!こもり校長:尊いね(笑)。山下:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/