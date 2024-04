宮世琉弥「丁寧にしっかりと思いを込めて作りました」メジャーデビューアルバム『PLAYLIST』タイトルの理由

宮世琉弥がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」。4月3日(水)の放送では、4月10日(水)リリースのファーストアルバム『PLAYLIST』と、先行配信された収録曲の「Candy」を紹介しました。「宮世LOCKS!」は過去に期間限定で放送され、4月からSCHOOL OF LOCK! のレギュラーコーナーとなりました。今回はその初回です。宮世:こんばんは! 今日からこの時間の授業を担当させていただくことになりました! みなさん、毎週水曜日の「宮世LOCKS!」をよろしくお願いいたします!僕は普段俳優をしていまして、最近も映画やドラマに出させていただいております! そして、俳優のほかにアーティスト活動もしております! アーティスト名義は「宮世琉弥」じゃなくて、「Ryubi Miyase」にしました。世界を目指すには、ローマ字でなるべく知ってもらえるようにっていう思いも込められております!そのRyubi Miyaseが、4月10日水曜日にアルバム『PLAYLIST』でメジャーデビューします! なんで『PLAYLIST』という名前したかというと……。僕、アーティストさんの歌を結構よく聴くんですよ。そのアーティストさんのアルバムを基本1から全部聴いて、世界観に浸るのが好きです。移動中に1からずっと聴いていると、共感する部分があったり、背中を押してもらえる部分もたくさんあって。最近だと、宇多田ヒカルさんのアルバムを超聴いています。そうやって、アーティストさんから日常に彩りをもらっています。僕もそういう存在になりたいです。今回、この『PLAYLIST』で、みなさんの日常の“PLAYLIST”になれればいいなって思っています。このアルバムに入っている1曲1曲が違うテイストですし、ただただ「頑張れ!」っていうだけじゃなくて。その中にちゃんとリアルな部分……自分が経験したつらかったこともあって、「だから乗り越えようよ!」っていう作詞の構成になっています。ぜひみなさんには、この『PLAYLIST』で日常を彩ってほしいなって思います!宮世:こちらの曲は、僕が作詞をさせていただきました! 過去の自分に対して、今の自分が言えることを詞にしました。Aメロは過去の自分が思っていたことで、Bメロはお母さんとかから……自分はちょっとネガティブなので、それに対してお母さんが言ってくれたことを、あえて比喩表現を活用して書かせていただいたんですけど……。サビには、過去に対して今の自分が言えることを書きました!今回は作詞にも挑戦させていただいて、すごく思い入れがあるアルバムになっております。1発目なので、そりゃそうなんですけど(笑)。一つひとつ、丁寧にしっかりと思いを込めて作りました。「Candy」以外にも曲があるので、ぜひ聴いてみてください!アルバムリリースと言えば……! ライブツアー『Ryubi Miyase Live Tour 2024 “NEVERLAND”』が迫ってきております! 5月からスタートですね! このツアータイトルは僕が考えたんです。“NEVERLAND”って、ピーターパンとか子供の世界じゃないですか。今回メジャーデビューするにあたって、初心の気持ち、子供のときの気持ち、謙虚さを忘れたくないな、っていう思いが込められております! 気になった方はぜひ調べてください!今回の放送では、『りゅ美術の講師』に就任することも発表されました。番組では、アートに限らず「美しい」と思うものについてのメッセージを募集しています。メッセージは、掲示板や、メールでお寄せください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/