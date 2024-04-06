TVアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」第1話の場面カットが公開された。

明日4月7日にテレ東系列で放送開始される「ブルーアーカイブ The Animation」は、スマホゲームアプリ「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」を原作とする作品。全校生徒わずか5人の砂漠に包まれたアビドス高等学校は、廃校の危機に瀕していた。その状況に抗うべく、砂狼シロコ、小鳥遊ホシノ、黒見セリカ、十六夜ノノミ、奥空アヤネの5人は日々「対策委員会」として忙しい日々を送っていた。そんなある日、シロコは連邦生徒会から派遣された“先生”と出会う。

TVアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」

放送情報

テレ東：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～

テレビ大阪：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～

テレビ愛知：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～

テレビせとうち：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～

テレビ北海道：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～

TVQ九州放送：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～

BS11：2024年4月8日（月）より毎週月曜日24:00～

配信情報

dアニメストア、U-NEXT、ABEMA、DMM TV、Amazon Prime Video、Hulu、FODプレミアム、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル

スタッフ

原作：ブルーアーカイブ

開発：NEXON Games

配信：Yostar

監督：山岸大悟

副監督：牧俊治

シリーズ構成：大野木寛、山岸大悟

キャラクターデザイン・総作画監督：萩原弘光

美術監督：荒井和浩

色彩設計：濱岡幸治

撮影監督：後藤晴香

編集：高橋歩

音響監督：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

アニメーション制作：Yostar Pictures ×studio CANDYBOX

製作：アビドス商店街

キャスト

砂狼シロコ：小倉唯

小鳥遊ホシノ：花守ゆみり

黒見セリカ：大橋彩香

十六夜ノノミ：三浦千幸

奥空アヤネ：原田彩楓

陸八魔アル：近藤玲奈

鬼方カヨコ：藤井ゆきよ

伊草ハルカ：石飛恵里花

浅黄ムツキ：大久保瑠美

空崎ヒナ：広橋涼

天雨アコ：高野麻里佳

銀鏡イオリ：佐倉綾音

火宮チナツ：香月はるか

阿慈谷ヒフミ：本渡楓

アロナ：小原好美

先生：坂田将吾

(c)NEXON Games / アビドス商店街