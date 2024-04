2024明治安田J3リーグ第8節の8試合が6日に行われた。

第7節終了時点で無敗の2位大宮アルディージャは、同じく無敗の3位FC大阪と対戦。1年でのJ2復帰を目指す“オレンジ軍団”は74分、CKからFW杉本健勇がオウンゴールを誘発し、先制に成功する。その後は、この1点を守り抜き、1-0で勝利した。

首位に立つFC岐阜は今節、敵地でSC相模原と激突。53分にFW藤岡浩介が先制点を挙げたが、67分に同点ゴールを許してしまう。結局、最後まで追加点を奪えずに1-1のドローに。これにより、今節勝利した大宮に首位の座を明け渡すことになった。

勝ち点差『3』の5位FC今治と8位AC長野パルセイロの直接対決は、ノーガードの殴り合いとなった。終始先行したのは長野で、41分にDF黒石貴哉が、57分にはDF池ヶ谷颯斗がゴールを決め、2点のリードを奪う展開に。対する今治は66分に1点を返すと、再び2点ビハインドとなった中で、73分にFW日野友貴がゴールネットを揺らす。そして後半アディショナルタイム、今治に、コーナーキックのチャンスに攻撃参加していたGK伊藤元太の劇的同点弾が生まれる。試合はこのまま3-3でタイムアップを迎えた。

その他、4位アスルクラロ沼津は、FW和田育とFW津久井匠海がともにドブレーテを達成し、いわてグルージャ盛岡を4-1で撃破。一方で、Jリーグ参入初年度となった昨シーズンに5位と躍進した奈良クラブは、最下位テゲバジャーロ宮崎に1-2の逆転負け、松本山雅FCも前半だけで4失点と守備が崩壊し、1-6でツエーゲン金沢に敗れている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J3第8節の試合結果

▼4月6日(土)

ガイナーレ鳥取 1-0 福島ユナイテッドFC

FC今治 3-3 AC長野パルセイロ

アスルクラロ沼津 4-1 いわてグルージャ盛岡

カターレ富山 1-0 ギラヴァンツ北九州

大宮アルディージャ 1-0 FC大阪

SC相模原 1-1 FC岐阜

テゲバジャーロ宮崎 2-1 奈良クラブ

ツエーゲン金沢 6-1 松本山雅FC

▼4月7日(日)開催

カマタマーレ讃岐 - Y.S.C.C.横浜

ヴァンラーレ八戸 - FC琉球

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 大宮(17/+9)※1試合未消化

2位 岐阜(17/+8)

3位 沼津(16/+9)

4位 今治(14/+3)

5位 FC大阪(13/+6)

6位 相模原(13/+2)

7位 琉球(11/+3)※1試合未消化

8位 長野(11/+2)

9位 金沢(10/-2)

10位 鳥取(10/-2)

11位 富山(10/-2)

12位 松本(9/-5)

13位 奈良(7/-3)

14位 福島(7/-4)※1試合未消化

15位 北九州(6/-2)※1試合未消化

16位 YS横浜(6/-4)

17位 讃岐(5/-2)

18位 八戸(5/-3)※1試合未消化

19位 宮崎(5/-6)

20位 岩手(5/-7)※1試合未消化

■第9節の対戦カード

▼4月10日(水)

19:00 岩手 vs 奈良

19:00 沼津 vs 相模原

19:00 岐阜 vs 富山

19:00 FC大阪 vs 八戸

19:00 福島 vs 金沢

19:00 北九州 vs 琉球

19:00 長野 vs 鳥取

19:00 宮崎 vs 今治

19:00 YS横浜 vs 大宮

▼4月20日(土)

14:00 松本 vs 讃岐